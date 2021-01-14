В Госдуме поддержали запрет второго гражданства для чиновников

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал в первом чтении законопроекты о запрете иметь второе иностранное гражданство или вид на жительство для государственных и муниципальных служащих.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным в развитие новых норм Конституции. Инициатива вносит изменения в ряд законов, в том числе «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», о полиции, о Следственном комитете и другие, передает РИА «Новости».

Проектом предлагается ограничить возможность занимать государственные и муниципальные должности в России «в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

Также госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

Нормы о запрете на второе гражданство будут касаться сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов России, председателя ЦБ, сотрудников МВД и СК, а также уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК).

Кроме того, дипломатические работники будут обязаны уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство. Госслужащие, которые за полгода после вступления в силу требований не предоставят подтверждение иностранного гражданства, будут уволены.

Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направил в ЦИК запрос о проверке предполагаемого двойного гражданства или вида на жительство у некоторых депутатов Госдумы.

Напомним, в конце февраля сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачев также внесли в Госдуму проект закона, по которому российским послам запрещается иметь иностранное и двойное гражданство.

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