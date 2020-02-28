Российским послам предложили запретить иностранное гражданство

Сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачев внесли в Госдуму проект закона, по которому российским послам запрещается иметь иностранное и двойное гражданство.

«Послом, представителем может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства», – говорится в проекте закона, передает ТАСС.

Напомним, президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию. В числе поправок он предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.