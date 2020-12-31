Как чиновников заставят лучше работать на интересы России

Наступающий 2021-й станет годом, направленным на резкое улучшение качества работы государственных служащих. В частности, нечистых на руку будет проще уволить или привлечь к суду, обладатели двойного гражданства и вовсе будут изгнаны с работы, а тем, кто оскорбляет граждан, грозит крупный штраф. Планируется и ряд других нововведений, повышающих спрос с чиновников и депутатов.

В 2021-м и в последующие годы российским законодателям и представителям властной вертикали придется быть аккуратнее в вопросах карьеры и репутации. В первую очередь слугам народа придется забыть о двойной лояльности. В развитие новых статей Конституции о запрете двойного гражданства для парламентариев, чиновников и силовиков, президент предложил внести в общей сложности в 24 закона поправки, которые так или иначе вводят или уточняют подобные запреты.

Один из документов из этого пакета – изменения в закон о статусе депутатов и сенаторов – Владимир Путин подписал 22 декабря. Ранее парламентарий мог лишиться мандата из-за счетов и вкладов в зарубежных банках. С принятием поправок добавились новые веские причины: выявление иностранного гражданства или несоблюдение требований к сроку проживания на территории России.

«Какие-то специальные сплошные проверки проводиться не будут, но при выявлении это будет поводом для отрешения от должности», – еще во время рассмотрения законопроекта в Госдуме пояснил ТАСС глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Депутат уточнил, что проверки в случае их проведения затронут как действующих парламентариев, так и потенциальных. «Во время выборов и в тот момент, когда органы исполнительной и законодательной власти будут выдвигать людей в Совет Федерации, проверка должна быть осуществлена», – подчеркнул Крашенинников.

В конце ноября президент внес в Думу другой значимый документ – законопроект о запрете государственным и муниципальным служащим, а также депутатам, иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве. Этот запрет также будет распространяться на сотрудников госохраны, таможни, военнослужащих, росгвардейцев, работников МЧС, СВР, ФСИН, губернаторов, главу Банка России, сотрудников МВД и Следственного комитета. Эта мера также коснется дипломатов и их супругов, сообщил РИА Новости сенатор Андрей Клишас, глава комитета верхней палаты по конституционному законодательству. В законопроекте указано, что чиновники, которые в течение полугода после вступления документа в силу не подтвердят отсутствие иностранного гражданства, будут уволены.

«Как вы представляете государственного служащего, муниципального служащего в роли человека с двойным гражданством или с видом на жительство? Человек должен дать клятву, присягу другой стране, другому государству... защищать интересы этой страны», – комментируя законопроект, заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Речь идет о продолжении политики национализации элит.

Человек должен быть привязан к своей Родине, а не работать на чужую, особенно если он высокопоставленный государственный служащий», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин. По его мнению, нововведения не позволят тем, «кто уже материально закрепился за границей, одновременно закрепить свои позиции на нашей высшей госслужбе».

В середине декабря депутаты приняли законопроект, который прямо касается ответственности чиновников – но уже не перед государством, а перед рядовыми россиянами. Документ вводит штраф за оскорбление граждан должностными лицами. Напомним, что еще в начале 2020-го президент указал, что наказание за хамство для чиновников должно быть строже, чем для обычных людей. Авторами инициативы выступили глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Законопроект предполагает: если чиновник или сотрудник муниципалитета оскорбит кого-то при исполнении своих полномочий, виновный рискует получить штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до года. Рецидив чиновничьего хамства будет наказываться штрафом от 100 до 150 тысяч рублей, либо дисквалификацией на срок до двух лет.

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Добавим, что законопроект предусматривает штрафы за оскорбления в целом (для граждан – с трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – с 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – со 100 до 200 тысяч рублей). Кроме того, в документе предлагается расширить само понятие оскорбления. Законопроект уравнивает унижение чести и достоинства, совершенное в интернете и офлайн. Документ также уточняет понятие «клевета» и вводит за нее штраф для юридических лиц (от 500 тысяч до трех миллионов рублей).

«Если говорить о чиновниках, о тех, кто представляет власть, им больше дано, с них больше спрос. Нам надо принимать законы и решения, которые бы и хамство, и оскорбления привели к минимуму», – прокомментировал принятие закона спикер Госдумы Володин.

«Цель принятия этих штрафных санкций вполне понятна: если ты работаешь на госслужбе, то твоя цель – служение людям в высоком смысле этого слова. Поэтому и вводятся эти меры, чтобы подчеркнуть ценность и важность государственного служения как такового», – в свою очередь указал политолог Данилин.

Изменения в жизни чиновников коснутся также их доходов – как реальных, так и цифровых. До 2022 года, согласно подписанному президентом закону, зарплаты госслужащих не будут индексироваться с учетом инфляции. Кроме того, с января вступает в силу закон «О цифровых финансовых активах». Документ признает имуществом цифровую валюту или криптовалюту – то есть биткоины и их аналоги.

В этом же законе прописана обязанность чиновников декларировать свои активы. Поэтому в связи с новыми дополнениями с 2021 года госслужащие будут должны указывать криптовалюту в своих декларациях о доходах, сообщил генпрокурор Игорь Краснов. Понятие цифровой валюты, как имущества, также вносится в закон «О противодействии коррупции».

Таким образом взятки в криптовалюте приравнены к взяткам в реальных денежных единицах, пояснил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Сама по себе криптовалюта не является криминальным вложением, напомнил эксперт. Она легализована во многих странах мира – например, в США и Швейцарии. Сделки с биткоинами и подобными им виртуальными платежными единицами администрируются официальными банками.

Были случаи, когда уголовные дела разваливались из-за того, что биткоины и их аналоги не признавали финансовым эквивалентом,

говорит политолог Марат Баширов. «Сейчас очень многие ушли в криптовалюты. Эта мера должна усложнить жизнь не только коррупционерам, но и проверяющим органам, поскольку контролировать этот процесс очень сложно. Механизмы как таковые есть. Просто потребуется привлекать дополнительных специалистов», – полагает эксперт.

Кабанов, впрочем, полагает, что пока выгодно, коррупционеры будут и дальше получать взятки в криптовалютах, тем более что декларировать «цифровые деньги» россиян обяжут только со следующего года. «За это время люди могут сказать, что они купили биткоины по одной цене пять лет назад, потом котировки возросли во много раз, и эти граждане стали очень богатыми людьми. Похожие истории с мгновенным обогащением были в начале нулевых», – отметил собеседник.

Вымогательство взяток именно в криптовалютах стало в России системой, констатировал член СПЧ. В частности, есть случаи получения взяток не в реальных деньгах сотрудниками правоохранительных органов. Эксперт считает, что декларировать сверхдоходы в криптовалютах россиян обязали весьма поздно. «Но лучше поздно, чем никогда», – добавил Кабанов.

«Другой вопрос, что регулирование криптовалюты у нас сейчас отсутствует, – в свою очередь отметил Баширов, – и эта ситуация в какой-то момент может быть легализована в виде «цифрового рубля» или признания криптовалюты имуществом, как это обсуждается на сегодняшний день. И на втором шаге это поставит вопрос о том, что если человек раскрыл это имущество, то должен будет отчитаться, откуда у него появилась цифровая валюта».

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