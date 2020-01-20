Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

Взгляд
20 января, понедельник  |  Последнее обновление — 16:46  |  vz.ru
Разделы

Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
Перейти а раздел…

Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
Перейти а раздел…

Русофобскую пропаганду первым изобрел немец

Ливонцы считали, что нападение на русские земли станет для них легкой прогулкойФото: общественное достояние
Ровно 540 лет назад ливонские рыцари осадили Псков, началась русско-ливонская война − одна из многих, но особенно примечательная. Именно тогда ландмейстер Тевтонского ордена выпустил в Европу фантом «русской угрозы», который в итоге пережил и его, и орден − и существует по сей день. Проще говоря, санкции и русофобскую пропаганду изобрели еще в XV веке − и вот для чего. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надоело не только Путину. Надоело простому народу смотреть на этот бесконечный фестиваль компрадорства. Что тебя, болезный, так тянет в Европу? Ответа всего два: или ты более лоялен к стране – потенциальному противнику, или прячешь наворованное там же. Подробности...

Память о Второй мировой работает только по-честному

Алексей Алешковский, сценарист
Лидеры современного польского еврейства пожелали российским властям честности – с учетом того, что «СССР начал войну как союзник Германии, чтобы позже превратиться в ее главную жертву». Забавно, что эта фраза точнее всего описывает судьбу их страны. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Поправка в Конституцию исправляет последствия холодной войны

Герман Садулаев, писатель, публицист
Либералы учили нас, что приоритет международных договоров над внутренними нормами – это нормальная, «общечеловеческая» практика. Однако во флагмане «общечеловеческой» цивилизации, США, никакого примата международных норм над американскими нет. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
    Перейти а раздел…

    Германия выставила России счет за войну с Польшей

    Самые большие ледоколы в истории

    Михаил Мишустин и его большие надежды

      Перейти а раздел…

      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
      Подробности...

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

          Перейти а раздел…
          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
          • Лучше предшественника

          • Хуже предшественника

          • Таким же

          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

          Играете ли вы в лотереи?
          • Регулярно

          • Иногда

          • Не играю

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
              Путин предложил замену генпрокурору ЧайкеОзвучены предложения Путину рабочей группы по изменениям в КонституциюВ Херсоне началась спецоперация СБУ с применением военной техникиЖителя Крыма обвинили в шпионаже на Украину
              Россия удвоила число засекающих гиперзвуковые ракеты РЛС в АрктикеМишустин пообщался с Медведевым перед заседанием СовбезаВ Госдуме разъяснили, когда можно оформлять маткапитал на первенцаВ РПЦ выступили против уничтожения икон в результате аукциона
              Стало известно о странном поведении Хафтара на берлинской конференцииКонцерт Бориса Гребенщикова в Гоа сорвали полицейскиеМишустин пообщался с Медведевым перед заседанием СовбезаСимоньян рассказала о насильной смене пола детям-аутистам

              Главная тема


              Для нападения на Россию США подготовят «смертника»

              послание президента


              Кремль: Путин решил свериться с точкой зрения россиян по изменениям в Конституцию

              политика Британии


              Политолог оценил отказ Джонсона от нормализации отношений с Россией

              символ экстремизма


              Сатановский: Украинский трезубец – брат-близнец свастике и эсэсовским зигам

              Видео

              поставки газа


              Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

              «демографический пакет»


              Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

              300-летняя уния


              Запущен процесс развала Британии

              «принципы децентрализации»


              Меркель перевела Украину на ручное управление

              Признаки перемен


              Василий Федорцев: Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

              Новая эра


              Владимир Можегов: Русская мечта как мировоззрение

              Колоссальные средства


              Ирина Алкснис: России осталось решить одну большую проблему

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Каким будет новый премьер-министр Мишустин?


              Игорь Мальцев

              Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 20 января 2020, 16:30

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Наши доблестные «оппо», для которых вид на жительство любой другой страны или израильский паспорт важней всего, что происходит в «стране пребывания», вообще набрали в рот воды по поводу требования Владимира Путина конституционно запретить топовым слугам народа иметь не то что второе гражданство, но и просто вид на жительство в любой другой стране.

              «Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны. А именно: главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Председатель Правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства».

              Еще более забавно молчание навальнят, так как любимая тема разоблачений как оппозиции, так и анонимных телеграм-каналов – у кого из власти какое второе гражданство, недвижимость или ВНЖ за пределами страны. Нет, я, конечно, понимаю, почему они заткнулись – о чем теперь писать, кого разоблачать? Более того, Путин вдруг оказался тем самым главоппозиционером, которому надоело, что чиновники ездят по пятницам в Лондон сразу после совещания.

              Я не шучу, знаю одно министерство, где по пятницам совещания проводились с 7 утра, потому что министру надо было успеть на утренний рейс в Лондон к деткам и аромату цветов Сент-Джеймс парка.

              У этого противоестественного явления есть свои исторические корни в пределах новейшей истории. В годы, когда в стране рулили кумиры и работодатели нынешних оппозиционеров – Гусинский с Березовским – могло быть так, что заместитель руководителя Совета безопасности ходил на заседания, будучи гражданином Израиля.

              Фото: Tim Hall/Global Look Press

              Да, это был все тот же Борис Абрамыч, которому надо поставить памятник за то, как быстро он показал, что, связываясь с олигархами, страна превращается в карикатуру. Правда, он сам был карикатурой поэтому сделал это невольно. Но ярко.

              Вот вы сейчас представляете члена совета безопасности РФ с дарконом в кармане? Я – нет. Но от этого не легче. Потому что еще сложней представить себе американского конгрессмена, который ездит по пятницам в Москву к семье, в особнячок на Рублевке. Тогда почему то, что абсолютно неприемлемо и невозможно для американского чиновника, так легко осуществляется в случае с российским?  Отвечая на этот вопрос и защищая московско-лондонского чиновника, попробуйте сформулировать это так, чтобы не представить родину эдакой крипто-колонией.

              Понятно, что так продолжаться уже не может. Надоело не только Путину. Надоело простому народу смотреть на этот бесконечный фестиваль компрадорства. Что тебя, болезный, так тянет в Европу? Устрицы? Так их и тут предостаточно. Квартирка в Лондоне? Не думаю, что ты в Москве живешь в общежитии. Воздух свободы? Так и ты вроде не активист-журналист с «Эха Москвы», а чиновник. Горные лыжи? Езжай в Сочи! А стало быть, ответа всего два – или ты более лоялен к стране-потенциальному противнику, или прячешь наворованное там же.

              Тут какие-то смешные отечественные политологи, которые даже смешнее чем чиновники-космополиты, стали утверждать, что инициатива Путина вызовет «массовое недовольство чиновников». А? Что? Где? Высказывать недовольство этой инициативной – значит расписаться публично или непублично, но все равно расписаться, в том, что ты или вор, или агент влияния чуждой державы. И пора в отставку или при прочих сопутствующих обстоятельствах незаконного обогащения – в лагерь. Там тебя уже ждет хорошая компания, есть даже вице-премьеры. 

              Более того, не случайно в русских премьерах теперь бывший топовый налоговик, который умудрился отстроить систему, по которой уплата налогов прозрачней некуда. А стало быть, у него в папочках – увесистые тома того, что непрозрачно. С фамилиями, с именами родственников, с адресами регистрации в Челси. Самое время для массового недовольства чиновников. Кто первый? Подходи. С вещами.

              Если Путин требует ввести эту норму в Конституцию, значит, наболело и обычные приказы не выполняются, или он знает, чего хочет простой народ. Кстати, а что тут плохого? Только хорошее. Перевести процесс руководства страной из разряда «бизнес» в разряд «служение». Немногим это по плечу. Так остальных никто и не держит. Только наворованное сдайте обратно в кассу.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Память о Второй мировой работает только по-честному

              Алексей Алешковский, сценарист
              Лидеры современного польского еврейства пожелали российским властям честности – с учетом того, что «СССР начал войну как союзник Германии, чтобы позже превратиться в ее главную жертву». Забавно, что эта фраза точнее всего описывает судьбу их страны. Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              Поправка в Конституцию исправляет последствия холодной войны

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              Либералы учили нас, что приоритет международных договоров над внутренними нормами – это нормальная, «общечеловеческая» практика. Однако во флагмане «общечеловеческой» цивилизации, США, никакого примата международных норм над американскими нет. Подробности...
              Обсуждение: 50 комментариев

              Россиянам наказано рожать, украинцам – умирать

              Глеб Простаков, журналист
              Украина в ближайшие недели примет новый трудовой кодекс, который отменит большинство из имеющихся у работников социальных гарантий. Его уже прозвали «кодексом рабовладельцев». Подробности...
              Обсуждение: 67 комментариев

              Почему русские не обижаются

              Дмитрий Грунюшкин, писатель
              Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
              Обсуждение: 49 комментариев

              В послании Путина проявилось его мировоззрение

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
              Обсуждение: 74 комментария

              Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

              Василий Федорцев, политолог, германист
              То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, – это только первые признаки перемен, и российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным. Подробности...
              Обсуждение: 24 комментария

              Русская мечта как мировоззрение

              Владимир Можегов, публицист
              Если появляются сегодня книги, дерзающие всерьез говорить о «вероучении русской мечты», значит Русь все еще жива, и значит – пришло их время… А может быть – и время начала новой эры Русской мечты? Подробности...
              Обсуждение: 61 комментарий

              России осталось решить одну большую проблему

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Для удержания уже имеющихся достижений и дальнейшего поступательного развития страны нужны люди, а значит, преодоление очередной волны демографического кризиса, в который мы свалились. И именно в решение этой задачи будут вливаться озвученные Путиным колоссальные средства. Подробности...
              Обсуждение: 156 комментариев

              Бедность в России можно победить, только развиваясь

              Антон Любич, экономист
              Как новое правительство, пришедшее на смену команде Медведева, примется за исполнение сложных задач по борьбе с бедностью и модернизации российской экономики, мы увидим уже в самом скором будущем. Подробности...
              Обсуждение: 69 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............