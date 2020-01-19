Матвиенко объяснила необходимость изменений Конституции «неспокойным временем»

Изменения в Конституции необходимы в связи с тем, что в такое неспокойное время нужны дополнительные условия для обеспечения суверенитета России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Мы живем в такое неспокойное время, что нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета нашей страны. В России не может исполняться ни одно положение никаких международных документов, которые противоречат нашей Конституции», – передает ее слова портал «Вести.ру».

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вынести на всероссийское голосование ряд поправок в Конституцию, для подготовки которых была создана рабочая группа.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предложенной Путиным политической реформе и о том, как менялась Конституция России.

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