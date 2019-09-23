Что мешает сократить армию российских чиновников

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23 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:47  |  vz.ru
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Общество и власть победили несправедливость в деле Устинова

С момента приговора Павлу Устинову до изменения меры пресечения прошло всего четыре дняФото: Evgenia Novozhenina/Reuters
Реакция на дело Павла Устинова объединила самые разные слои общества – возмущение несправедливым приговором высказали как представители оппозиции, так и депутаты от «Единой России». В результате прокуратура обратилась в суд с просьбой изменить приговор, заменив его на не предусматривающий реального лишения свободы. В ожидании пересмотра бывший росгвардеец и актер отпущен под подписку о невыезде. Подробности...
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Зачем москвичей пугают исламизацией столицы

Слова муфтия о 3-4 млн мусульман в Москве вызывают недоумениеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России необходимо построить 50-60 мечетей из-за стремительного роста мусульманского населения, в одной только Москве уже проживают три-четыре миллиона мусульман, считает муфтий Равиль Гайнутдин. Однако опрошенные эксперты сомневаются в справедливости такой оценки – их подсчёты дают совсем другие цифры. Подробности...
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Почему переговоры Трампа и Зеленского важны для России

Встреча Трампа и Зеленского до последнего находилась под угрозой срываФото: imago images / Xinhua, Zuma/ТАСС
«Сговор» с Зеленским грозит Трампу импичментом. Так, по крайней мере, утверждают противники президента в Конгрессе. За несколько дней до первой личной встречи Трампа и Зеленского прогремел скандал − президента США обвиняют в шантаже Киева для решения своих «личных проблем». Эта ситуация играет на руку России. И нам, похоже, опять придется «болеть» за Трампа. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Политический бардак ведет Израиль к третьим выборам за год

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Еврейское государство в глазах отечественного обывателя является образцом житейской мудрости и порядка. Однако израильского политикума это правило не касается – там царит разброд и хаос, недопустимый для воюющего государства. Подробности...

Тиндерная демократия уже настает

Герман Садулаев, писатель, публицист
Электронное голосование – неизбежное будущее. Оно откроет множество перспектив. Например, по широкому применению институтов прямой демократии, опросов и референдумов, которые станут дешевыми и простыми. Подробности...
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Зачем родители хотят сломать ноги детям

Антон Крылов, журналист
Путешествовать по миру без знания английского языка, в общем, можно. Так же, как можно путешествовать в гипсе со сломанной ногой. Неудобно, но можно. Но лучше иметь две здоровые конечности и больше возможностей для коммуникации с людьми. Подробности...
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              Что мешает сократить армию российских чиновников

              Бездумное «выкидывание на улицу» чиновников ни к чему хорошему не приведет, считают эксперты   23 сентября 2019, 17:00
              Фото: Markus Brunner/Global Look Press
              Текст: Никита Голобоков,
              Михаил Мошкин

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              В России готовится реформа, которая должна привести к масштабному сокращению численности госслужащих и росту зарплат оставшихся чиновников. Уже к 2021 году будет значительно снижена численность аппаратов центральных и территориальных органов исполнительной власти. Современные технологии позволят оптимизировать армию чиновников, однако, по мнению экспертов, у этой задачи есть ряд серьезных препятствий.

              С 2020 года в России стартует реформа в сфере госуправления, сообщила в понедельник первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко. Впрочем, в аппарате правительства ее заявление тут же назвали «несколько преждевременным». Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Олег Осипов заметил, что окончательных решений по реформе госслужбы пока нет. Но правительство в ближайшее время должно провести несколько совещаний на эту тему и определить «основные направления реформы», заметил Осипов.

              Как бы то ни было, Минфин не в первый раз поднимает вопрос о том, что желательно сократить чиновничий аппарат. На сей раз ведомство Антона Силуанова озвучило конкретные планы. По замыслу Минфина, сокращение государственного аппарата должно пройти в два этапа. Сперва, в 2020 году, численность центральных аппаратов федеральных органов власти сократят на 10%, территориальных органов – на 5%. К 2021 году сокращение численности чиновников в регионах должно достичь 15%.

              Второй этап предполагает структурное совершенствование госаппарата, которое должно привести к дополнительному сокращению численности госслужащих. Нестеренко пояснила, как предлагается произвести это совершенствование. «Мы планируем создать компактные фронт-офисы», – цитировало РИА «Новости» замминистра.

              «Фронт-офисами» в деловой и бюрократической практике именуют группы подразделений или процессов в организациях, которые отвечают за непосредственную работу с клиентами и заказчиками. В новых компактных фронт-офисах «будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности», перечислила Нестеренко. В результате территориальные органы ведомств укрупнят, а получившиеся филиалы не будут обладать статусом юридического лица.

              При сокращении бюрократического корпуса зарплаты оставшихся чиновников вырастут, подчеркивают в Минфине. А без проведения реформы жалование можно будет только индексировать по инфляции – ведь на то, чтобы повысить до конкурентного уровня зарплаты всем чиновникам, потребуется дополнительно 100 млрд рублей в год.

              В российском чиновничьем аппарате сейчас занято порядка 855 тысяч россиян, из них 603 тысячи на федеральном уровне, сообщила Нестеренко. «252 тысячи – гражданские служащие регионов. В органах местного самоуправления работают еще 395 тысяч муниципальных служащих», – перечислила замминистра финансов. Кроме того, к государственным и муниципальным служащим надо приплюсовать работников государственных и местных органов, которых по всей России 2,4 млн человек. Нестеренко отметила:

              «Получается, на 10 тысяч населения России приходится 163 чиновника. Это 3,3% от численности занятых в экономике».

              Как недавно констатировал, выступая на Московском финансовом форуме, глава Сбербанка Герман Греф, с 2002 года число чиновников в России практически удвоилось. Показательно, что глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на реплику Грефа, подчеркнул: «В следующем году будем сокращать». В ответ Греф отметил, что бездумное сокращение аппарата ничего не даст, «нужно поменять модель, тогда машина будет эффективной и может будет делать потрясающие вещи».

              То, что сейчас активно обсуждается, это уже не первая попытка реформировать чиновничий аппарат, заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов. «Все предыдущие попытки заканчивались либо сохранением, либо увеличением численности чиновников, – скептически заметил депутат. – На эту тему есть много шуток, пословиц, прибауток. Как только что-то начинали сокращать, всегда находились люди, которые сразу приводили огромное количество вполне обоснованных аргументов, что и нынешним числом чиновники едва справляются со своими обязанностями. Через некоторое время, после десятка совещаний, люди в госорганах приходили к выводу, что аппарат нужно, наоборот, увеличить».

              Но, отмечают эксперты, похоже, что теперь за раздувшиеся штаты чиновников возьмутся всерьез. К оптимизации работы чиновничьей «машины» правительство подступается уже достаточно давно. В апреле прошлого года кабинет Медведева утвердил новые правила оценки эффективности чиновников и ввел систему дополнительной мотивации госслужащих. Как тогда сообщало РИА Новости, низкие показатели эффективности могут быть основанием для досрочного прекращения исполнения должностных обязанностей того или иного чиновника. Главным критерием было выбрано качество работы с согражданами, остальные должны устанавливаться Минэкономразвития в индивидуальном порядке для каждого госслужащего. Также напомним, что не так давно газета ВЗГЛЯД проводила заседание клуба экспертов, где подробно обсуждалось, как должен работать главный инструмент оценки «КПД» чиновников, в том числе региональных бюрократов. Речь идет о «ключевых показателях эффективности» (КПЭ или KPI), которые были утверждены на уровне правительства и во исполнение майского «суперуказа» президента.

              Еще один инструмент оптимизации числа чиновников – это автоматизация государственных услуг, передача рутинных процессов от человека «к различным автоматическим решениям», – сказал газете ВЗГЛЯД директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. Современные технологии позволяют автоматически формировать отчеты, обрабатывать данные – и даже информацию из ручного носителя в электронный уже не нужно перепечатывать вручную, отметил собеседник.

              С одной стороны, за счет автоматизации мы получим не только экономию бюджетных средств, но и ускорение принятия решений, необходимых гражданам, юрлицам и государству, отметил эксперт РАНХиГС. С другой стороны, риском реформы госуправления является недостаточное количество специалистов, которые сейчас готовы изменить свое мышление, отметил аналитик. Проблемой может стать нехватка социальных инженеров – тех, кто может спланировать, каким образом перенастроить сами процессы и внутри больших организаций, и подать их для окружающих, полагает Калмыков.

              Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов предостерег от кампанейщины в процессе «оптимизации чиновников». «Чисто механическое увольнение» без создания новых рабочих мест – например, в сфере образования, в социальной сфере – ни к чему хорошему не приведет, сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. Сокращение госслужащих может иметь отрицательные последствия, поскольку чиновники – это серьезные потребители на российском внутреннем рынке. Рост их армии в предыдущую эпоху стимулировал внутренний рынок, полагает эксперт.

              «Но сокращение госаппарата необходимо, – подчеркнул Колташов. – Избыточное количество чиновников связано с избыточностью различных регулирующих норм и требований законодательства, выполнение которых необходимо контролировать». Есть, например, государственные органы, выполняющие совершенно бессмысленные функции, например, миграционные службы, которые занимаются российскими, а не иностранными гражданами, привел пример эксперт. «Также вместе с сокращением количества чиновников, необходимо оптимизировать, упростить нормативно-правовую базу», – добавил Колташов.

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