Минфин назвал число российских чиновников

В России на 10 тыс. населения приходится 163 чиновника, это 3,3% от всех занятых в экономике, при этом только половина из них исполняет властные полномочия, занимая должность госслужащего, заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

«Суммарная доля государственных гражданских и муниципальных служащих в численности занятого населения России составляет сейчас около 1,7%. По данным на 1 июля, в стране порядка 855 тыс. государственных гражданских служащих. Из них 603 тыс. человек – федеральные гражданские служащие, 252 тысяч – гражданские служащие регионов. В органах местного самоуправления работают еще 395 тысячи муниципальных служащих», – передает РИА «Новости» слова Нестеренко.

Она добавила, что к «чиновникам» у нас принято относить не только государственных гражданских и муниципальных служащих, но и работников государственных и муниципальных органов.

«Их около 2,4 млн человек. Получается, на 10 тыс. населения России приходится 163 «чиновника». Это 3,3% от численности занятых в экономике», – добавила замминистра.

«Много это или мало в сравнении с другими странами? Корректнее было бы сравнивать количество не госслужащих и даже не работников госорганов, а количество людей, занятых в государственном секторе вообще», – отметила Нестеренко, добавив, что во Франции, например, к госслужащим относят также учителей и врачей.

«По данным ОЭСР, около трети занятого населения России можно отнести к государственному сектору. Но наибольшую долю в структуре занятых в государственном секторе занимают работники госкомпаний и государственных учреждений. При этом доля служащих в сфере госуправления, обеспечения военной безопасности и обязательного соцобеспечения в общей численности занятых в экономике России примерно такая же, как в странах Европы – от 6 до 9,5%», – замминистра финансов России.

Напомним, ранее в понедельник Нестеренко заявила, что с 2020 года в России стартует реформа в сфере госуправления.