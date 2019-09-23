Анонсировано масштабное сокращение чиновников

С 2020 года в России стартует реформа в сфере госуправления, сообщила первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко.

Реформа приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет. Зарплаты оставшихся вырастут, передает РИА «Новости».

Без проведения реформы зарплаты можно будет только индексировать по инфляции – на то, чтобы повысить до конкурентного уровня зарплаты всем чиновникам в этом случае потребуется дополнительно 100 млрд рублей в год.

Нестеренко пояснила, что «экономия – не самоцель реформы».

На первом этапе реформы проведут «автоматическое» сокращение численности центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти на 10%, территориальных органов – на 5%. К 2021 году планируется сократить численность сотрудников территориальных органов на 15%.

На втором этапе сокращения проведут в рамках структурного совершенствования госаппарата.

Минфин хочет создать «компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности».

В результате территориальные органы ведомств укрупнят, а получившиеся филиалы не будут обладать статусом юридического лица.

В сентябре первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал сокращать количество чиновников в России.