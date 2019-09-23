Озвучены преимущества и риски сокращения числа чиновников в России

«Резерв для сокращения госслужащих колоссален – в первую очередь, за счет автоматизации и передачи рутинных процессов от человека к различным автоматическим решениям», - сказал газете ВЗГЛЯД эксперт РАНХиГС Николай Калмыков, комментируя сообщение Минфина о начале реформы в сфере госуправления.

Современные технологии позволяют автоматически формировать отчеты, обрабатывать данные, и даже информацию из ручного носителя в электронный уже не нужно перепечатывать вручную, подчеркнул директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

«Существуют решения, позволяющие значительно быстрее подготовить те или иные материалы, которые необходимы для отчетности. Соответственно специалисты, выполняющие рутинные процессы в принцип могут быть заменены автоматическими решениями», – рассказал он.

Технологическая модернизация позволит реализовать те реформу госуправления о которой в понедельник заявили в Минфине, отметил эксперт. Напомним, что о начале реформы, которая должна привести к масштабному сокращению численности госслужащих и росту зарплат оставшихся чиновников, заявила первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко. По ее словам, к 2021 году будет сокращена численность аппаратов центральных и территориальных органов исполнительной власти, а затем будут созданы «компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности».

Плюсом сокращения количества чиновников за счёт автоматизации, по мнению Калмыкова, является не только сокращение и экономия бюджетных средств, которые можно потратить на людей более квалифицированных, кто будет лучше выполнять свою работу и будет больше мотивирован, но и скорость принятия решения, подготовки материалов, которые необходимы гражданам, государству и коммерческим организациям.

«Скорость государственного управления – это скорость экономики, это более комфортные условия для ведения бизнеса, для работы предприятий, для принятия любых других решений, в случае возникновения тех или иных сложностей по реализации задач, связанных с различными мерами поддержки граждан, с социальной защитой, с содействием в трудоустройстве и так далее», – подчеркнул политолог.

То есть, объяснил Калмыков, чем быстрее работает машинка госаппарата, тем быстрее осуществляется все, что от нее зависит, важное для граждан и организаций.

Риском реформы госуправления, по мнению аналитика, является недостаточное количество специалистов, которые сейчас готовы изменить свое мышление. А также нехватка социальных инженеров – тех, кто может спланировать, каким образом перенастроить сами процессы и внутри больших организаций и подать их для окружающих. «Нужно готовить глубоко и качественно обученных специалистов, способных сопровождать такие процессы», – резюмировал Калмыков.