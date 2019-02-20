Россия приступила к укреплению «внутреннего каркаса» государства

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20 февраля, среда  |  Последнее обновление — 23:16  |  vz.ru
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Куда уходит добытое в России золото

Ажиотажный спрос на золото может быть предвестником кризиса Фото: Александр Алпаткин/РИА Новости
На фоне рекордного в мире спроса на золото Россия сократила экспорт этого драгоценного металла более чем в три раза. Хотя золотодобыча в нашей стране продолжает расти. Куда же уходит добытое золото? Почему вокруг него такой ажиотаж и как желтый металл поможет вернуть в страну деньги олигархов?  Подробности...
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Дело «Великой прекрасной России» важно по двум причинам

Год назад Ложкин сделал автопародию на «Великую прекрасную Россию» – с надписями вроде «гостеприимный Кавказ» и «добрейшие англичане»Фото: Александр Чиженок/Интерпресс/ТАСС
«Великую прекрасную Россию» снова проверяют на экстремизм. Речь об одноименной картине Васи Ложкина, вокруг которой уже три года кипят судебные страсти. Очередная экспертиза не нашла в ней признаков возбуждения ненависти к какой-либо национальности, но теперь решение должен принять суд. Можно спорить о стиле Ложкина – но не нужно выдумывать экстремизм на пустом месте. Подробности...
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«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

Пока глава ПЦУ Епифаний решает «проблему скамеек», его прихожане устраивают рейдерские захваты храмов канонической церквиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут. Подробности...
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Террористка из Сирии расколола Британию

Трамп уже пообещал выпустить боевиков на свободуФото: Khalil Ashawi/Reuters
После бесславного поражения в Сирии выжившие террористы пытаются вернуться туда, откуда приехали – в Европу. Обладая боевым опытом и связями, они представляют собой серьезную угрозу. Однако остановить их возвращение практически нереально. Наглядный пример этого – удивительная история девушки из Лондона, ввергнувшая в истерику всю Британию. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Если не смотрели Путина, то зря – было драйвово

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Кто не готов работать по-новому – на выход. Содержательная рамка нового послания Путина – перехват антиистеблишментного тренда и запроса на справедливость. Прицеливание на ядерный электорат – село, малые и средние города. Подробности...
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Главная идея для России – это справедливость

Андрей Бабицкий, журналист
Удивительное слово «сбережение» – оно не о сохранении и приумножении численности, а о человеческом измерении государственной системы, которая (это было сказано очень отчетливо) существует ради человека, а не наоборот. Подробности...
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Кого бить по рукам, чтобы остановить рост цен

Антон Крылов, журналист
Разрыв между самыми высокими и самыми низкими зарплатами в рамках одного предприятия в России составляет 14,1 раза. В Европе – 3–4 раза. То есть граждане России, может, купили бы дорогущие отечественные сыры и даже икру, но есть закавыка. Подробности...
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          В Гостином дворе собралось более тысячи человек: думцы, сенаторы, а также губернаторы и министры, деятели искусства и науки   20 февраля 2019, 21:00
          Фото: Екатерина Штукина/пресс-служба
          правительства РФ/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев,
          Андрей Резчиков,
          Александр Колпаков

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          «Милитаристская» часть послания Владимира Путина была яркой и запоминающейся, но главным в речи президента было то, что касалось «социалки». Поддержка многодетных семей и малоимущих, «ипотечные каникулы» и поддержка здравоохранения – обо всем этом было сказано больше и подробнее, чем о новых кораблях и самолетах. Главное – президент обозначил «горизонт ответственности» за реализацию принятых решений.

          В течение всего дня в среду российские эксперты обсуждали послание президента Путина к парламенту. Большинство из них сошлось во мнении, что в тексте внутриполитическая повестка преобладала над внешнеполитической. Некоторые обратили внимание на то, что слово «Украина» вообще не упоминалось. Впрочем, слова «Запад» и «Соединенные Штаты» в нем, разумеется, прозвучали.

          Сенсацию как в России, так и за рубежом вызвало сообщение Путина о том, что скоро в ВМФ поступит знаменитый «Посейдон». «Уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подлодка, носитель этого беспилотного комплекса. Работа идет по плану», – цитирует его РИА Новости.

          Как известно, впервые о разработанном подводном беспилотнике президент заявил в прошлом году. Путин тогда отметил, что подобные аппараты могут двигаться на большой глубине, на межконтинентальную дальность, со скоростью, кратно превышающую скорость современных подлодок. При этом подводные беспилотники, теперь получившие название «Посейдон», могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами.

          Уже после выступления президента министр обороны Сергей Шойгу рассказал подробнее об успешных полигонных испытаниях «Посейдона», а кадры испытаний продемонстрировало Министерство обороны.

          «Последний стимул для американских «ястребов»

          «Во-первых, «Посейдон» – это показатель возможностей отечественного кораблестроения, это характеристика нового состояния главной кораблестроительной организации – Объединенной судостроительной корпорации, «Севмаша» и всех, кто с ним кооперировался», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. Он уверен, что «Посейдон» – «это удар по скептикам».

          «Во-вторых, можем смело говорить, что уровень профессиональной подготовки как кораблестроителей и проектировщиков, так и моряков-подводников ВМФ России таков, что они могут применить это оружие для защиты нашей страны хоть завтра», – сказал Ненашев.

          Ссылаясь на западную аналитику, он отметил, что возможный удар «Посейдона» с моря пугает США больше, чем, к примеру, нанесение ракетных ударов из космоса.

          «Когда американцы просчитывают, как исчезнут их самые важные города – они приходят к выводу, что с русскими лучше договариваться,

          – иронизирует Ненашев. – «Посейдон» – тот последний стимул, заставляющий американских ястребов начать с Россией полноценный диалог. Хорошим словом и «Посейдоном» можно добиться большего, чем просто хорошим словом».

          «Строить справедливую социальную систему»

          Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов отметил, что социальная часть послания превалировала над условно «военно-технической».

           

          «Во-первых, даже по времени «милитаристская» часть заняла минут 20-25, в то время как все остальное длилось почти полтора часа. Это было очень ярко, очень запоминающимся, но сказать, что это доминировало по времени в послании, было бы неправильно, – сказал он в комментарии НСН. – Во-вторых, в социально-экономическом блоке прозвучало много интересных инициатив, важных для страны. Например, про увеличение бюджета здравоохранения в два раза, про доведение его доли в ВВП до 5% – это важнейшие инициативы».

          А в целом послание отличал «деловой, предельно конкретный тон», считает Кузнецов. «Безусловно, инициативы по поддержке семей, по поддержке материнства и детства, вообще, социальные инициативы стали главными в этом послании», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

          «Не говорилось о том, что «необходимо рассмотреть вопрос», или «сделать в течение многих лет», или «принять необходимые меры». Нет, президент говорил о том, что будет предпринято уже прямо сейчас. «Горизонт ответственности» за реализацию этих решений – это уже непосредственно этот год», – указывает Кузнецов.

          Люди должны чувствовать изменения к лучшему быстро, а не удовлетворяться обещаниями в духе «уже через двадцать лет поколение советских людей будет жить при коммунизме» – такие обещания вообще признаются недопустимыми, отметил эксперт.

          Крайне важно, что президент в своем послании уделил внимание решению социальных проблем, отметил Кузнецов. Важны были и конкретные предложения – по поддержке семей и материнства, «ипотечные каникулы» и т. д., но также значимым было общее настроение: государство собирается строить справедливую социальную систему, справедливую экономику, подчеркнул эксперт.

          «Послание – безусловно, социально ориентированное»

          «Президент сказал, что у нас 19 млн человек находится за чертой бедности. Он поручил повысить прожиточный минимум», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. Он оценил послание президента как безусловно социально ориентированное.

          По его словам, обозначенные президентом социальные приоритеты прозвучали как задача по укреплению внутреннего каркаса государства. Среди сказанного президентом эксперт особо отметил слова о поддержке населения.

          В частности, политолог обратил внимание на предложение президента поддерживать многодетные семьи. Старовойтов также отметил требование президента перестать «кошмарить бизнес». «В каждом послании президента эта идея звучит отчетливо, но сегодня особенно четко было отмечено, что нельзя задерживать и держать бизнесменов за решеткой без серьезных обвинений и без особых оснований», – подчеркнул он.

          Чиновники должны «уметь общаться с людьми»

          Политолог Алена Август в беседе с газетой ВЗГЛЯД прокомментировала призыв Путина «не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам – ни в словах, ни в действиях». По ее мнению, президент не случайно обратил внимание на работу чиновников с населением.

          «В последнее время мы видели много казусов и неприятных историй с высказываниями чиновников, которые приводили к скандалам. Причем скандал случался в одном месте, а негатив потом распространялся по всей нашей огромной стране, еще больше выстраивая границу между простым населением и госслужбой. Этого быть не должно и необходимо принимать какие-то усилия для того, чтобы люди, работающие на госслужбе, и умели, и хотели общаться с людьми, которые к ним приходят», – сказала она.

          «Претендует на позицию морального лидера»

          «Президент неоднократно обращался к моральным основаниям, к проблематике бедности и неравенства между жителями различных регионов», – сказал газете ВЗГЛЯД глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. По его мнению, на фоне предыдущих посланий в этот раз акцент явно сместился с внешней политики на внутреннюю. Такое смещение эксперт объяснил запросом общества.

          «Это давно диагностируется исследованиями фокус-групп. Такое детальное выступление по внутренней повестке – это то, что было востребовано.

          Люди говорят: «Президент, конечно, молодец, внешняя политика у него правильная». Однако фокус внимания большинства россиян смещается на внутриполитические вопросы.

          Минченко особо отметил тезисы президента о новых мерах по прекращению административного давления на бизнес, о прекращении действия всех старых нормативных актов в сфере контроля и надзора. «Это важно. Но для кого-то эти слова могут прозвучать не очень убедительно. Из уст президента звучат абсолютно правильные вещи», – подчеркнул Минченко.

          Напомним, в обращении к парламенту Путин посетовал, что ситуация во взаимоотношениях бизнеса и правоохранительных органов не улучшается.

          «Чтобы добиться тех масштабных задач, которые стоят перед страной, нам нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативы предпринимательства. Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания», – сказал он.

          Глава государства отметил, что 45% дел, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращаются, не доходя до суда. Кроме того, Путин предложил «провести черту» и с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих нормативных актов, обновив за два года нормативную базу.

          «Другой важный момент – Путин обращался к своему базовому электорату. То есть ставится задача удержания базового избирателя президента», – отметил Минченко и добавил: «Путин выступил не в роли менеджера-технократа, а в роли человека, который претендует в том числе на позицию морального лидера».


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