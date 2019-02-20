Эксперт указал на главные особенности послания Путина

«Общее ощущение от послания такое: прозвучала уверенность и последовательность в действиях», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов. Он отметил главные особенности прозвучавшего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов отметил, что в послании Владимира Путина Федеральному собранию доминировала внутренняя повестка. Он объяснил это тем, что с «внешней повесткой все понятно». «Президент, заканчивая послание внешнеполитическим блоком, сказал главное – наш бронепоезд на запасном пути, и у нас достаточно ресурсов, сил и возможностей, чтобы адекватно ответить на любые угрозы», – отметил Старовойтов.

Эксперт подчеркнул, что послание «имело единый дух, который можно сформулировать как определенность». «Сформулированы цели и поставлены задачи. Президент четко понимает, что происходит внутри страны и на внешнеполитическом направлении. Ощущение понятности, четкости и определенности в задачах явно прослеживалось на протяжении всего послания», – рассказал Старовойтов.

По его словам, обозначенные президентом социальные приоритеты прозвучали как задача по укреплению внутреннего каркаса государства. Среди сказанного президентом эксперт особо отметил слова о поддержке населения различных категорий.

«Послание, безусловно, социально ориентированное. Президент сказал, что у нас 19 млн человек находится за чертой бедности. Он поручил повысить прожиточный минимум», – напомнил эксперт.

Среди других важных задач Старовойтов назвал поддержку многодетных семей, повышение прожиточного минимума и требование президента перестать «кошмарить бизнес». «В каждом послании президента эта идея звучит отчетливо, но сегодня особенно четко было отмечено, что нельзя задерживать и держать бизнесменов за решеткой без серьезных обвинений и без особых оснований», – отметил эксперт.

Кроме того, он указал на слова президента об ответах на современные вызовы. «Это работа с большими объемами данных, создание собственной спутниковой группировки и вывод ее на орбиту. Такие моменты говорят о том, что президент заботится не только о дне сегодняшнем, но прекрасно понимает, где Россия окажется в ближайшее время. Общее ощущение от послания такое: прозвучала уверенность и последовательность в действиях», – отметил Старовойтов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в послании Федеральному собранию Путин озвучил целый ряд задач в социальной политике. Так, он объявил принцип «больше детей – меньше налогов», подразумевающий дополнительные льготы многодетным семьям; предложил запустить c 2020 года программу «Земский учитель», по которой по 1 млн рублей получат педагоги, переезжающие в малые города и села; потребовал немедленно индексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума.