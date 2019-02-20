Путин поручил выделять 1 млн рублей преподавателям в рамках программы «Земский учитель»

Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил запустить c 2020 года программу «Земский учитель», в рамках которой единовременную выплату в 1 млн рублей получат педагоги, решившие переехать работать в малые города и села.

«Сегодня уже говорил о расширении программы «Земский доктор». Предлагаю с 2020 запустить аналогичную программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в села и малые города», – заявил он, передает РИА «Новости».

Ранее об идее разработки программы по поддержке педагогов, работающих в селах, говорила министр просвещения Ольга Васильева. По ее словам, эта идея не новая, в СССР существовала похожая практика.

До этого Путин поручил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы решить проблему дефицита кадров. Президент отметил, что специалисты старше 50 лет также должны получать единовременную выплату при переезде в сельскую местность или небольшие города. По его словам, подъемные для врачей должны составить 1 млн рублей, для фельдшеров – 500 тыс. рублей.