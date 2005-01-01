Путин призвал создать «бережливую поликлинику»

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил правительству утвердить высокие стандарты «бережливых поликлиник» и в 2020 году перевести на этот режим все детские поликлиники.

Президент подчеркнул, что важно не только сделать вывеску «бережливой поликлиники». «Главное – чтобы люди наконец почувствовали уважительное, по-настоящему бережное отношение к себе, своему здоровью со стороны государства», – отметил российский лидер.

«В отдаленных населенных пунктах остается проблема даже попасть к медицинскому работнику. ... До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех – хочу это подчеркнуть – во всех без исключения населенных пунктах России, для всех граждан», – заявил президент, передает RT.

Президент назвал дефицит кадров в медицине одной из ключевых проблем. По его мнению, здесь наряду с комплексным развитием медицинского образования необходимо предусмотреть меры, дающие быстрый результат и быстрый эффект. В этой связи президент поручил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы решить проблему дефицита кадров. Президент отметил, что специалисты старше 50 лет также должны получать единовременную выплату при переезде в сельскую местность или небольшие города. По его словам, подъемные для врачей должны составить 1 млн рублей, для фельдшеров – 500 тыс. рублей.

Также Путин заявил, что российские власти намерены в ближайшие шесть лет направить порядка 1 трлн рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями. Он также поручил создать в стране два детских реабилитационных центра мирового уровня и изменить систему патронажного и долгосрочного больничного ухода.

«Сегодня самые сложные операции, используя новейшее оборудование, успешно делаются не только в федеральных, но и в региональных клиниках и центрах. Однако наряду с этим крайне важна и эффективная реабилитация. У нас просто не было никогда такой системы, но нужно с чего-то начинать, и работа здесь предстоит большая. Давайте начнем с создания хотя бы двух детских реабилитационных центров мирового уровня, так же, как мы делаем по перинатальным центрам, а затем будем двигаться дальше», – сообщил президент, передает РИА «Новости».