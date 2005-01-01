Путин объявил принцип «больше детей – меньше налогов»

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию сформулировал новый принцип государства «больше детей – меньше налогов».

«Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью: принцип должен быть очень простой: больше детей – меньше налогов», – заявил Путин.

Он предложил увеличить федеральную льготу на налог на недвижимое имущество для многодетных семей и освободить от налога дополнительно по 5 кв. м. в квартире и 7 кв. м. в доме на каждого ребенка.

Также глава государства предложил освободить от налога на недвижимость участки размером до шести соток для семей с детьми.

«Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то предлагаю освободить от налога полностью шесть соток, и таким образом полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади участки», – пояснил президент.

Путин пояснил, что льгота будет иметь федеральный статус, что позволит распространить ее повсеместно.

Трансляцию ведут федеральные каналы.