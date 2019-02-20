Эксперт отметила социальную направленность послания Путина

«Мне очень понравилось, как было сказано о поддержке многодетных семей, очень искренне и честно было сказано про уровень бедности – не смотрите на статистику, смотрите на людей, смотрите в глаза людям, чтобы понимать, как им помогать», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август. Так она прокомментировала содержание послания президента Федеральному собранию.

Политолог Алена Август назвала послание президента Владимира Путина Федеральному собранию четким сигналом власти сосредоточиться на решении внутренних проблем без ссылок на сложную международную и экономическую ситуацию.

«Некоторые забывают о том, что внутри страны живут простые люди, которым каждый день нужна работа, еда, у них есть дети. Вот об этом надо помнить. Мне очень понравилось, как было сказано о поддержке многодетных семей, очень искренне и честно было сказано про уровень бедности – не смотрите на статистику, смотрите на людей, смотрите в глаза людям, чтобы понимать, как им помогать. Это действительно важный сигнал, чтобы занялись тем, что происходит в каждом регионе, в каждом городе, в каждом поселке», – отметила Август.

Она призналась, что больше всего ее «зацепили» слова Путина о работе чиновников, представителей социальных служб. «В последнее время мы видели много казусов и неприятных историй с высказываниями чиновников, которые приводили к скандалам. Причем скандал случался в одном месте, а негатив потом распространялся по всей нашей огромной стране, еще больше выстраивая границу между простым населением и госслужбой. Этого быть не должно и необходимо принимать какие-то усилия для того, чтобы люди, работающие на госслужбе, и умели, и хотели общаться с людьми, которые к ним приходят», – подчеркнула Август.

Она рассказала, что в нескольких регионах продвигает программу обучения госслужащих, рассказывает им об элементарных принципах коммуникации. «Люди сейчас умеют обращаться с гаджетами, а вот с живыми людьми, к сожалению, как-то все сложнее. В корпорациях этому учат, потому что там понимают, что чем лучше коммуникации, чем лучше общение, тем больше они заработают», – подытожила Август.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в послании Федеральному собранию Путин озвучил целый ряд задач в социальной политике. Так, он объявил принцип «больше детей – меньше налогов», подразумевающий дополнительные льготы многодетным семьям; предложил запустить c 2020 года программу «Земский учитель», по которой по 1 млн рублей получат педагоги, переезжающие в малые города и села; потребовал немедленно индексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума.