Путин подписал закон о прекращении полномочий парламентария из-за иностранного гражданства

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому полномочия депутата Госдумы или сенатора должны быть прекращены в случае выявления иностранного гражданства или несоблюдения сенатором требования о сроке проживания в субъекте России.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», передает РИА «Новости».

Теперь новым основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата становится выявление иностранного гражданства или несоблюдение сенатором-представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта России.

Раньше полномочия парламентария могли быть прекращены лишь при выявлении у него иностранных счетов и вкладов.

Напомним, 9 декабря Госдума на пленарном заседании приняла закон, согласно которому полномочия депутата или сенатора могут прекратить в случае выявления иностранного гражданства или несоблюдения сенатором требования о сроке проживания в субъекте России.