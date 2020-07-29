Госдума запросила сведения о возможном двойном гражданстве депутатов

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направил в ЦИК запрос о проверке предполагаемого двойного гражданства или вида на жительство у некоторых депутатов Госдумы, заявил председатель комитета Василий Пискарев.

По словам Пискарева, обращение в Центризбирком комитет направил совместно с комиссией по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, передает РИА «Новости».

В конце февраля сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачев также внесли в Госдуму проект закона, по которому российским послам запрещается иметь иностранное и двойное гражданство.