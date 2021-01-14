Эксперт поддержал легализацию продажи алкоголя в интернете

Легализация онлайн продажи алкоголя существенно отразилась бы на рынке российского вина, к тому же данный сегмент просто необходимо начать регулировать, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин.

В Министерстве промышленности и торговли России поддержали инициативу легализовать дистанционную торговлю алкоголем. В ведомстве отметили, что в Сети действительно существует постоянный спрос на покупку спиртного, который на данный момент активно удовлетворяет нелегальный рынок.

«Бесспорно, спрос на покупку спиртных напитков через Интернет есть. Несмотря на то, что это нелегально, онлайн продажа все равно развивается. Этот сектор нерегулируемый и предлагает, как правило, суррогатную продукцию, которой попросту можно насмерть отравиться. Поэтому, главная задача – начать регулировать этот рынок», – говорит Шапкин.

К тому же, продолжает эксперт, во многих странах, за исключением Средней Азии и стран, где вообще запрещен алкоголь, можно заказать практически любой напиток дистанционно. В пример он приводит страны Европы и США. К тому же онлайн торговля, особенно во время эпидемии коронавируса, активно развивается, что также могло бы дать мощный толчок отрасли.

«В любом случае сектор существует, и его надо регулировать. Минфин для этого подготовил соответствующий проект. Тем более со стороны правительства идет активная поддержка виноградарства и виноделия, на телевидении, в отличие от другой алкогольной продукции, разрешена реклама российского вина. Поэтому логично его разрешить и онлайн продавать», – считает собеседник.

Он уверен, что легализация продажи отечественного вина в Интернете не приведет к алкоголизации населения, ведь «лучше пить российское вино, чем какие-то суррогаты или дешевое, неизвестно из чего приготовленное пиво».

«Для всех сегментов легальная онлайн-продажа спиртного будет разная. Например, для российского вина это повысит количество продаж в 2 раза больше, соответственно, и прибыль будет гораздо выше», – подчеркнул Шапкин.

Также он отметил, что и вопрос о дистанционной продаже алкоголя исключительно лицам, достигшим 18-ти лет тоже уже решен – оплата должна будет проводиться исключительно онлайн, по карте, где, непосредственно и будет отражаться возраст покупателя. При этом эксперт не исключает, что несовершеннолетние будут пытаться купить товар обманным путем, но этого не избежать и очно.

В 2007 году продажи алкоголя через интернет были ограничены постановлением правительства России. В 2013 году онлайн продажу спиртосодержащих напитков запретили.