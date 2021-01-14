Русские школы сочли «чувствительным вопросом» при создании правительства Эстонии

Вопрос о русских школах станет одним из наиболее чувствительных в ходе коалиционных переговоров о создании нового правительства Эстонии, заявил зампред Центристской партии Майлис Репс в эфире телеканала ETV+.

Центристская партия начала переговоры о формировании нового эстонского правительства с оппозиционной Реформистской партией после отставки премьер-министра, лидера Центристской партии Юри Ратаса.



«Мы понимаем, что для наших избирателей важны такие вопросы, как русская школа, серые паспорта, отношения с Россией. Эти вопросы – самые чувствительные. С точки зрения коалиционных переговоров об этом пока рано говорить, но мы не будем в коалиции, войдя в которую, наши избиратели что-то потеряют. В то же время мы понимаем, что в вопросе серых паспортов мы вряд ли сможем сделать те большие шаги, которые хотели сделать изначально. Но закрытие русских школ – это невозможно», – передает слова Репса РИА «Новости».



Реформистская партия Эстонии несколько раз представляла в парламент проект закона о полном переводе системы образования на эстонский язык, однако необходимой поддержки в этом вопросе не получила. Центристская партия в принципе не против перевода образования на эстонский язык, однако призывает создать для этого определенные условия.