Обучение нового потока программы «Женщина-лидер» начнется в феврале

Взгляд
13 января, среда  |  Последнее обновление — 17:35  |  vz.ru
Разделы

2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
Перейти в раздел…

Политологов усиливают перед выборами 2021 года

По мнению Сергея Кириенко, в России растет спрос на качественную политическую аналитику конкурсполитологов.рф
2021 год обещает насыщенную политическую жизнь и повышенный спрос на политтехнологов и специалистов в социально-политическом анализе, которых в России не больше ста человек. Решить проблему нехватки политологов и идеологов избирательных кампаний – такова цель конкурса, о запуске которого объявил Сергей Кириенко. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских сепаратистов Аслан Масхадов? Подробности...
Перейти в раздел…

Стратегическое партнерство Молдавии и Украины грозит России новым кризисом

Молдавия и Украина договорились о стратегическом партнерстве Maia Sandu/Facebook
Впервые за долгое время Молдавия и Украина объявили о перезагрузке двусторонних отношений. Президенты двух стран Майя Санду и Владимир Зеленский договорились о начале строительства трассы Киев — Кишинев, которая пройдет в обход Приднестровья. По мнению экспертов, новая магистраль может иметь военное значение, привести к торгово-экономической блокаде непризнанной республики и стать очередным инструментом геополитического давления на Россию. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Следующие 80 лет уже запрограммированы

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Феминисткам надо победить филологическую безграмотность

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
Перейти в раздел…

Стратегический союз Украины и Молдавии

США превращаются в диктатуру

Как изменится жизнь в России в 2021 году

Перейти в раздел…

Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
Подробности...

Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...

Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы переносите наступившие морозы?
  • Плохо, жду потепления

  • Спокойно, это нормальная зимняя температура

  • Можно и похолоднее
Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?
  • Да

  • Нет

  • Мне ничего не подарили
Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

  • Хуже

  • Таким же
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Датская компания отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций
    МИД заявил о работе над освобождением россиян в Южном Судане В Крыму оценили план Британии по «реинтеграции» полуострова В России запланировали сверхраннюю проводку танкеров с СПГ по Севморпути Вильфанд оценил влияние потепления в стратосфере на морозы в России
    Путин поручил проанализировать заболеваемость COVID в мире в Новый год Россиянин отреагировал на объявление в розыск Интерполом из-за взрыва в Бейруте Научное издание книги Гитлера «Моя борьба» опубликуют в Польше Запашный прокомментировал шоу в Ижевском цирке со «зверями-фашистами»
    Подозреваемый в краже ноутбука Пелоси участник штурма Капитолия найден мертвым В Росфинмониторинге уточнили действие правил контроля оборота наличности Новосибирский театр расторг контракт с грузинской балериной Ученые исследовали генетические мутации у украинцев

    Главная тема


    Идея воссоединиться с Россией вызвала политическую бурю в Эстонии

    борьба с COVID-19


    Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от COVID-19

    трагедия под смоленском


    Россия ответила на требования Польши вернуть обломки самолета Качиньского

    «Жил-был пес…»


    МИД ответил на жалобу Украины об «украденном» конструкторе Королеве

    Видео

    развал СССР


    Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

    Штурм Капитолия


    Трампа окончательно сломали

    рост тарифов


    Европейские принципы энергетики разоряют жителей Украины

    бывший посол в Москве


    Новый глава ЦРУ изменит взгляд Вашингтона на Россию

    «спонсор терроризма»


    Удар США по Кубе должен стать сигналом для России

    ужесточение законодательства


    Арсений Гончуков: Интернет-гиганты – новые враги государств

    новый формат


    Владимир Можегов: Игры в демократию кончились

    информационная ломка


    Геворг Мирзаян: Американская цензура дает российским соцсетям новые возможности

    на ваш взгляд


    Как вы переносите наступившие морозы?

    Обучение нового потока программы «Женщина-лидер» начнется в феврале

    13 января 2021, 17:35

    Текст: Евгения Шестак

    Обучение участниц нового потока образовательной программы «Женщина-лидер» начнется в феврале 2021 года, слушательницами программы станут победительницы и финалистки конкурса управленцев «Лидеры России», а также активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума.

    Образовательная программа «Женщина-лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума. В 2020 году обучение по программе прошли 137 женщин, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакции газеты ВЗГЛЯД.

    Уникальность образовательной программы, которая была запущена в прошлом году, в том, что она направлена не только на формирование современных управленческих навыков и компетенций, но и на создание благоприятных условий для активного включения женщин во все сферы жизни общества. В рамках программы команды участниц подготовили 26 социальных проектов, они, в том числе, направлены на развитие предпринимательства и социальной поддержки нуждающихся в помощи людей. 

    «Мы планируем начать отбор слушательниц нового потока программы уже в январе текущего года, в феврале начнется обучение. Мы также продолжим работать с выпускницами 2020 года – в рамках программы постсопровождения будем поддерживать их проекты, которые были разработаны в ходе обучения, а где-то даже реализованы нашими слушательницами», – рассказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина. 

    По ее словам, помимо проектов каждая участница еще на старте определила для себя личную цель, которую она должна достигнуть в ближайшее время. «Мы также хотели предложить активным участницам стать амбассадорами программы. Одной участнице такое предложение уже сделано. Программа будет развиваться, и мы надеемся, что первые выпускницы помогут нам ее сделать лучше с учетом опыта работы в 2020 году», – отметила она. 

    Ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова в своем выступлении на завершающем модуле программы «Женщина-лидер» в декабре 2020 года подчеркнула, что Советом Евразийского женского форума совместно с общественными и международными организациями, профильными министерствами проводится системная работа, направленная на развитие эффективных социальных лифтов для женщин и подготовку женщин-лидеров регионов. Помимо создания интегральных обучающих платформ, Советом реализуются исследовательские проекты, эффективно продвигаются корпоративные программы поддержки женского лидерства. 

    Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.

    АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior» и «Конкурс политологов» (проводится совместно с ЭИСИ).

    В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •