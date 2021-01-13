В ДТП с рейсовым автобусом под Нижним Новгородом пострадали шесть человек

Пять пассажиров автобуса и водитель легкового автомобиля получили травмы при столкновении под Нижним Новгородом, сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло в среду в 8.35 на 15 километре автодороги Нижний Новгород – Киров.

«По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ. В результате ДТП пострадали водитель УАЗа и пять пассажиров автобуса. Пострадавшие доставлены в больницу. Устанавливаются обстоятельства ДТП», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По информации регионального минздрава со ссылкой на Нижегородский территориальный центр медицины катастроф, пятеро пострадавших в ДТП были осмотрены на месте и отпущены домой, в госпитализации они не нуждались. Водитель легкового автомобиля госпитализирован в Борскую ЦРБ с переломом предплечья.

Ранее в среду сообщалось, что в аварии с автобусом в Ростовской области погибли два человека, трех женщин доставили в больницу.