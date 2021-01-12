Британия профинансирует проекты по нарушению территориальной целостности России

США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на введение американцами санкций в отношении украинских политиков, в том числе депутата Андрея Деркача, который обнародовал компромат на Байдена.

«Это начало системной зачистки всего, что может скомпрометировать Байдена, который через неделю станет полноправным президентом США. И это запугивание тех, кто вздумает пойти по этому пути», – уверен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Политолог напомнил про американский закон, разрешающий вводить международные санкции в интересах Америки и для «защиты демократии». «А сейчас интересы демократии – это интересы демократов и лично Байдена, – подчеркнул эксперт. – Есть же какие-то документы по Burisma Holdings. Теперь им надо уничтожить их, и вообще зачистить любое упоминание этой темы, поскольку они понимают, что не могут зачистить те 73 миллиона голосов американцев, которые голосовали за Трампа, частично поддерживали штурм Конгресса, и которые могут напомнить про коррупцию Байдена и его сына в связи с этой компанией». Собеседник ожидает проведение операций, которые будут направлены на на уничтожение всех аргументов против Байдена по его делам вокруг украинского газодобывающего холдинга.

«Для Деркача в этих санкциях нет ничего нового, поскольку его уже ранее не пустили в США, и стало понятно, что он фигура нон-грата для демократического deep state, – отметил киевский политолог. – Другое дело, что в санкционный список попали и Онищенко (украинский политик и бизнесмен Александр Онищенко, который уехал из страны в 2016 году) и еще какие-то люди, которые столь энергично как Деркач, не вели работы против Байдена, и это, наверное, стало для них неожиданностью».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко напомнил, что Деркач давно рассказывал о сговоре украинской власти с американской. «Здесь произошла обида. Деркач рассказал больше, чем положено. И поплатился за то, что попытался рассказать правду. У него был на Украине телеканал, который уже «случайно» закрыли. Неофициально сообщалось, что его бизнес стал часто подвергаться проверкам», – отметил политолог.

Охрименко добавил, что опубликованные Деркачем пленки с компроматом на бывшего президента Петра Порошенко «рикошетом затрагивали Зеленского». «Естественно, что Деркач раскрывал сговор, который имел место между украинской и американской властью. Понятно, что американцам это ужасно не нравилось. Надо понимать, что свобода слова, о которой говорят в США, это свобода через раз», – уверен Охрименко.

В понедельник Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы. Как сообщили в американском министерстве финансов, лица и организации, в отношении которых ввели санкции, относятся к «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу».

В сентябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовоал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.

Вопреки опубликованным доказательствам, Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.

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