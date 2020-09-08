Мурашко заявил о необходимости увеличения финансирования здравоохранения в Поморье

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Архангельск с рабочим визитом. Основная цель посещения региона – формирование программы развития первичного звена здравоохранения.

Мурашко вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским и министром здравоохранения региона Антоном Карпуновым посетил Архангельскую областную клиническую больницу и Первую городскую клиническую больницу имени Волосевич, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

В клиниках министр оценил работу хирургических служб, отделений реанимации и интенсивной терапии, центров реабилитации, а также службы телемедицины.

Как рассказал главный врач Архангельской областной клинической больницы Игорь Петчин, на базе учреждения создан телемедицинский центр компетенции по дистанционному мониторингу пациентов с тяжелыми и ургентными состояниями. Отделением экстренной консультативной медицинской помощи (службой санитарной авиации) в 2019 году выполнено 770 вылетов и 447 выездов, эвакуировано 1976 пациентов, в том числе в федеральные центры – 89.

«Телемедицинское консультирование проводится с организациями здравоохранения во всех муниципальных районах области, в 2019 году выполнено 8353 консультации. Кроме того, такое взаимодействие организовано и с федеральными центрами – 150 консультаций», – рассказал Петчин.

В Первой городской клинической больнице министр оценил работу сердечно-сосудистого центра, который принимает пациентов со всего региона. В этом году лечение здесь получили уже свыше 300 человек.

«Архангельская область исторически имеет профессиональный кадровый потенциал, обеспечивающий высочайшее качество работы. Здесь хорошая хирургическая школа и учреждения, которые действительно оправдывают свой статус, поскольку выполняют весь объем высокотехнологичных методов диагностики и лечения», – отметил Мурашко.

В то же время, по его мнению, в увеличении финансирования нуждаются детское здравоохранение, первичная медико-санитарная, скорая медицинская помощь.

«Это те вопросы, движение по которым совместно с регионом мы планируем начать в течение месяца, чтобы каждый житель области уже в ближайшей перспективе почувствовал положительные изменения», – подчеркнул министр

Цыбульский в свою очередь добавил, что программа развития первичной медицинской помощи получит широкое общественное обсуждение.

«Главная задача – вместе с людьми определить приоритеты, болезненные узкие места, на которых нужно сконцентрировать усилия. Важно спросить мнение людей, которые пользуются медицинской помощью ежедневно, а не навязывать им свое видение решения проблем», – считает глава региона.