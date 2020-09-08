Минздрав прокомментировал начало второй волны коронавируса

Первая волна коронавируса в России еще не завершилась, о второй волне речи не идет, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«О какой тут второй волне можно говорить, когда первая не завершилась, и продолжает увеличиваться число новых случаев», – сказал Брико, передает РИА «Новости».

Специалист отметил, что повышение заболеваемости сезонное: «Сентябрь – это опять люди к жизни вернулись после отпусков, формирование организованных коллективов в школах, высших учебных заведениях и так далее, это должно сопровождаться неким увеличением заболеваемости... Не будет уже повтора того, что было весной, и мероприятия будут точечно производиться в отношении коллективов, где это будет зафиксировано».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечает, что «мы должны не ожидать волну, а в первую очередь мы должны принять все меры для того, чтобы не допустить подъема (заболеваемости коронавирусом)».

«На наш взгляд – наиболее целесообразный и рациональный путь», – заключил Мурашко.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 5099 новых случаев заболевания COVID-19, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 35 тыс. случаев, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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