В России за сутки выявили 5 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5099 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 35 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5099 новых случаев коронавируса в 83 регионах», при этом из них 23,2% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 122 летальных исхода, полностью выздоровело 6 тыс. 772 человека.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 695, Санкт-Петербурге – 210, Ростовской области – 147.

Всего в стране выявлено 1 млн 35 тыс. 789 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 тыс. 993 летальных исхода, выздоровело 850 тыс. 49 человек.

Накануне, 7 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5185. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 86.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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