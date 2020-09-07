В России за сутки выявили 5,1 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 30 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5185 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 690, Санкт-Петербурге – 196, Московской области – 166.

Всего в стране выявлено 1 030 690 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 843 277 человек, из них 2328 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 51 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 17 871 человек.

Накануне, 6 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5195. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 10.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД