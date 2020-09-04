Мурашко: Возобновление полетов не привело к ухудшению ситуации с COVID-19

Возобновление международного авиасообщения пока не привело к ухудшению ситуации с коронавирусом в России, но меры безопасности принимаются, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Пока мы этого не отмечаем. Все-таки меры безопасности принимаются», – сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», отвечая на вопрос, не привело ли открытие международного сообщения к ухудшению ситуации с коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости».

Кроме того, министр здравоохранения отметил, что ситуация с коронавирусом в России имеет позитивную динамику. Число пациентов в медорганизациях сократилась за последние три месяца фактически в два раза.

«Тем не менее, 90 тыс. пациентов получают терапию в стационарах Российской Федерации», – сказал Мурашко.

Он уточнил, что чуть более 2,5 тыс. пациентов находятся в реанимациях, на искусственной вентиляции легких.

Мурашко добавил, что несмотря на позитивную динамику ситуация с COVID-19 остается напряжённой в 30 регионах страны.

«В первую очередь, мне хотелось бы отметить, это те регионы, где вахтовые рабочие присутствуют – северные, в основном, регионы, и как раз основная задача работодателей – обезопасить эти рабочие поселки «, – министр здравоохранения.

Ранее Россия приняла решение возобновить международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, Международное авиасообщение Россия постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Черногорию, Киргизию, Абхазию и Польшу.