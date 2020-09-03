Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения со следующими странами: Египет (Каир), три рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), два рейса в неделю; республика Мальдивы (аэропорт Велана), дла рейса в неделю», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней не более 1) и на основе принципов взаимности.

Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до четырех рейсов в неделю: два рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва – Женева – Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих – Москва – Цюрих. Ранее рейсы выполнялись авиакомпаниями с периодичностью один раз в неделю.

«Оперативный штаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, c которыми может быть возобновлено авиационное сообщение», – добавляет кабмин.

Напомним, с 1 августа возобновилось российское авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, с 15 августа – со Швейцарией. Кроме того, россияне могут въехать в Черногорию, Киргизию и Абхазию. Также с 1 сентября Польша возобновила авиасообщение с Россией.

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