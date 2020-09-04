Вучич: Заключенное в США соглашение не признает Косово объектом международного права

Президент Сербии Алкесандар Вучич заявил, что подписанное в Вашингтоне соглашение не признает непризнанное Косово объектом международного права.

«Я искренне доволен тем, чего мы достигли. Мы подписали двустороннее соглашение с США, важно, что это не трехстороннее соглашение. Таким образом, соглашение не признает Косово объектом международного права. Это хорошее соглашение для Сербии», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что «глубоко признателен» президенту США Дональду Трампу и его команде за посреднические усилия в подготовке данной договоренности.

Ранее в пятницу представитель Белого дома Джадд Дир сообщал, что Сербия и непризнанное Косово смогли прийти к договоренностям о нормализации отношений в сфере экономики.

Делегации Сербии и Косова договорились с США об инвестициях на сумму в 13 млрд долларов для развития совместных проектов Белграда и Приштины.