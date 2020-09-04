США инвестируют 13 млрд долларов в инфраструктуру Сербии и Косова

Делегации Сербии и Косова договорились с США об инвестициях на сумму в 13 млрд долларов для развития совместных проектов Белграда и Приштины.

Ожидается, что стороны не будут подписывать соглашение друг с другом. Каждая сторона подпишет такой документ с США, сообщает ТАСС со ссылкой на приштинский канал Klan Kosova.

Стороны также согласуют передачу ГЭС «Газиводе» под управление Белграда. Кроме того, в документе будет сказано о моратории на один год на вступление непризнанного Косова в международные организации.

При этом экс-премьер непризнанного Косова Рамуш Харадинай сообщил, что выступает против такого документа. По его словам, если премьер непризнанного образования Авдулах Хоти подпишет соглашение с Белградом, то Харадинай выйдет из правящей коалиции.

Ранее в пятницу представитель Белого дома Джадд Дир сообщал, что Сербия и непризнанное Косово смогли прийти к договоренностям о нормализации отношений в сфере экономики.