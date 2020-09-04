Зарубежные ученые подтвердили эффективность российской вакцины от COVID-19

Ведущий международный научный журнал The Lancet опубликовал положительные результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«У 100% участников клинических исследований вакцина «Спутник V» сформировала устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ», – передает РИА «Новости» сообщение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) о заключении в научном журнале The Lancet.

Публикация в The Lancet доказывает безопасность и эффективность вакцины «Спутник V», считают в РФПИ.

Отмечается, что в сентябре будет представлено полное исследование вакцины на животных – на приматах, сирийских хомяках, трансгенных мышах, – в которых вакцина показала 100% защитную эффективность.

Также в этом месяце начнутся клинические испытания российской вакцины в Саудовской Аравии и на Филлипинах.

Согласно сообщению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, на будущей неделе ожидаются первые соглашения о поставках «Спутник V» за рубеж.

«На следующей неделе будет много новостей о различных партнерствах с разными странами, которые готовы покупать российскую вакцину», – сказал Дмитриев в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия получила заявки из более чем 25 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. Глава организации Кирилл Дмитриев уже заявил, что российские мощности недостаточны для обеспечения вакциной даже населения России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД