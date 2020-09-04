Центр Гамалеи пожаловался на нехватку мощностей для производства вакцины на всю страну

У центра Гамалеи может не хватить мощности для производства необходимого количества доз вакцины от COVID-19, поэтому уже привлечены три площадки для масштабирования технологии, заявил замдиректора Института имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

«Наших собственных мощностей на всю страну может не хватить, для этого в настоящее время привлечены три площадки производственных,... которые масштабируют нашу технологию», – передает РИА «Новости» слова Логунова в эфире канала «Россия 24».

По его словам, вакцина от COVID-19 центра Гамалеи для пострегистрационных исследований развезена в медучреждения.



«Она (третья стадия испытаний) только началась, открыты центры, развезена вакцина, и в ближайшее время первым добровольцам она будет введена, пока только старт исследования», – сказал Логунов.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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