Решение Путина о запрете на вывоз древесины оказалось «неприятным» для Финляндии

Решение российского лидера Владимира Путина о запрете вывоза древесины в Финляндии назвали «неприятным». После того, как оно было озвучено, акции финских гигантов деревообработки Stora Enso, UPM и Metsa начали дешеветь на бирже Nasdaq Helsinki.

«Это неприятное решение, которое создает большую неопределенность для производственной среды, что отражается на всех других видах деятельности», – сказал РИА «Новости» представитель Ассоциации лесной промышленности Финляндии Юха Палокангас.

Финляндия нарастила на 10% объем импорта древесины за первые пять месяцев 2020 года – до 5,07 млн кубометров, отметил Институт природных ресурсов Финляндии Luke. За четыре первых месяца основным поставщиком являлась Россия – на нее приходились 75% всех поставок.

Акции финских предприятий деревообработки начали падение после новостей о запрете. Акции Stora Enso падали на 1,36%, UPM – на 0,15%, Metsa – на 0,57%.

Путин ранее провел совещание по декриминализации лесного комплекса. Глава государства поручил ввести полный запрет на вывоз грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года.

Ранее в России задумались о полном запрете экспорта леса в Китай.