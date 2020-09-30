Путин жестко потребовал декриминализации лесного комплекса

Происходящее в лесном комплексе в России «ни в какие ворота не лезет», необходимо действовать широко и максимально решительно, заявил на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса президент Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Президент указал, что «в развитии лесного комплекса России отмечаются явные диспропорции», говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Ведущие перерабатывающие предприятия отрасли находятся вдали от основных центров потребления продукции, прежде всего Азиатско-Тихоокеанского региона, где как раз и отмечаются благоприятная ценовая конъюнктура, растущий спрос, в том числе на экологическое топливо, на топливные гранулы», – пояснил он.

При этом дальневосточные субъекты России, «имея потенциально хорошие конкурентные позиции, а это низкая стоимость лесных ресурсов, удобное плечо доставки, пока не могут этим воспользоваться, этими преимуществами, нарастить мощности по глубокой переработке древесины».

По данным российского лидера, «вместо этого продолжается практика экспорта простого сырья, товаров низкого передела».

«Более того, зачастую все это идет через разного рода опять же «серые» или откровенно криминальные схемы вывоза продукции. Проще говоря – как это называется? – гонят контрабанду», – сказал президент.

Он потребовал сделать всю цепочку от рубки леса до изготовления готовой продукции предельно прозрачной, чтобы «избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и притом сделать более удобной работу добросовестных компаний и предприятий».

Глава государства сообщил также, что система учета древесины и сделок с ней в пилотном режиме должна заработать с 1 января 2021 года, а с 1 июля должна стать обязательной.

«Безусловно, без всяких сомнений, действовать надо широко, по целому ряду направлений. Максимально решительно и с учетом накопленного опыта выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе. Последовательно, я бы даже сказал, жестко заниматься декриминализацией отрасли. То, что там происходит, вообще ни в какие ворота не лезет. Нужно повышать качество государственного лесного надзора, в целом необходимо создать условия и прочную основу для уверенного роста и развития отрасли», – подчеркнул Путин.

Также российский лидер заявил, что «пора установить жесткий, однозначный принцип»: «Если у компании или предпринимателя нет права на хозяйственное использование леса, то и находиться на лесных участках с заготовительной техникой им должно быть запрещено. Надо подумать над предложением (...) по поводу изъятия этой техники, ее конфискации. Также необходимо пересмотреть подходы к работе таможни, настроить ее таким образом, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался, в конце концов, «кругляк».

С 1 января 2022 года поручено «года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород».

Кроме того, «нужно дополнительно настроить механизмы управления и контроля за лесами (...), прежде всего реформировать систему лесоустройства как основу для учета, планирования, инвентаризации и оценки лесов, четко разграничив полномочия федеральных, региональных и местных органов власти».

Ранее в России задумались о полном запрете экспорта леса в Китай.