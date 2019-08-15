В России задумались о полном запрете экспорта леса в Китай

Москва призвала Пекин подключиться к решению проблемы «черных лесорубов». Россия не исключает полного запрета экспорта леса в Китай, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

В интервью «Ведомостям» он заявил, что лично попросил китайские правоохранительные органы подключиться к решению проблемы «черных лесорубов».

«Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», – сказал Кобылкин.

По его словам, если китайская сторона предпримет конкретные шаги, эту проблему удастся победить.

Он сообщил, что Россия предлагает Китаю построить вдоль границы селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что «черные лесорубы» обходятся российской экономике слишком дорого, и разбиралась, во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию.