Азербайджан представил собственную версию уничтожения Су-25 ВВС Армении

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал информацию о том, что принадлежащий Армении самолет Су-25 был сбит турецким истребителем F-16, абсолютной ложью.

По его словам, согласно имеющейся у азербайджанской стороны информации, 29 сентября на территории Армении в воздух поднялись два самолета Су-25, передает агентство АПА.

«Оба самолета, врезавшись в гору, взорвались. Это говорит о том, что руководство Армении выдает неправильную информацию своим гражданам, общественности. Было бы хорошо, чтобы военное руководство Армении сообщило о втором самолете и его пилоте, чем обвинять другие стороны», – заявил Гаджиев.

Он подчеркнул, что заявления Армении об участии третьей стороны в конфликте – это «полный бред» и попытка отвлечь внимание от своей агрессивной политики.

«Мы рекомендуем Армении предоставить своему обществу информацию о том, с какой целью два самолета Су-25 взлетели с территории Армении, при каких условиях взорвались в горах, погибли пилоты», – добавил он.

Ранее Армения сообщала, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Армянский летчик погиб. В Ереване сообщили, что пока не обращались в Организацию Договора о коллективной безопасности, однако тема обсуждается.

Между тем Турция открестилась от атаки на армянский самолет. Азербайджан также заявил, что турецкий истребитель не сбивал Су-25.

Также посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что республика даст «адекватный военно-политический ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность».

При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что страна готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.

В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Турция провоцирует большую войну на Кавказе.

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