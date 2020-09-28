Познер резко высказался о позиции Запада по российской вакцине

Взгляд
28 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 10:33  |  vz.ru
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Почему рубль стал выглядеть хуже других валют

Кажется, весь мир ополчился против рубля Валерий Матыцин/ТАСС
Прошедшая неделя стала самой печальной для российской валюты за последние полгода. Рубль по темпам падения выглядит хуже других валют развивающихся стран. Евро подорожал до 91 рубля, а доллар – до 78. Не за горами и более высокие отметки. Что же происходит с российской валютой – и есть ли хоть малейшая надежда на ее укрепление к Новому году? Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном

Лукашенко «пересолил», и теперь Макрон будет жаждать мести Gonzalo Fuentes,Sergei Gapon/Pool/Reuters
Получив совет от французского президента добровольно оставить свой пост, Лукашенко разродился сатирическим памфлетом, в шутку намекнув, что за интерес к Светлане Тихановской Эммануэлю Макрону придется отвечать перед женой. Подобные остроты – в стиле Батьки, но сейчас он выбрал максимально неудачное время для того, чтобы их использовать.  Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Перед Россией в Закавказье стоит задача фантастической сложности

Андрей Перла, Политолог
Россия, конечно, должна до самой последней возможности противиться тому, чтобы ее втянули в войну. Потому что случись такое, это будет русско-турецкая война, и ее последствия трудно вообразить. Подробности...

Турция ищет повод для войны на Южном Кавказе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Военная победа в ходе блицкрига в Карабахе, на которую рассчитывают в Турции, откроет дорогу к еще большей войне. Потому позиция «пусть сами разбираются» – это «умиротворение агрессора» в стиле лорда Чемберлена. Подробности...
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В Якутии едят мамонтов и выращивают арбузы

Андрей Манчук, политолог
Местные продукты из рыбы и дичи иногда могут быть дешевле привозной импортной дряни. К примеру, большой кусок оленины обойдется в 240 рублей, а колбаса из жеребятины стоит и того меньше. Подробности...
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Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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Туркмения добила русский язык

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Познер резко высказался о позиции Запада по российской вакцине

       28 сентября 2020, 10:15
    Фото: Агентство «Москва»
    Текст: Евгения Шестак

    Телеведущий Владимир Познер объяснил, почему Запад скептически относится к российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

    Познер на своем официальном сайте заявил, что у него нет оснований подозревать в обмане российских ученых, объявивших о создании антивируса. 

    Также он не думает, что такие люди, как мэр Москвы Сергей Собянин, говорят неправду насчет вакцины от COVID-19. Однако Запад «по-идиотски» воспринимает отечественный препарат, считает он.

    «Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия – бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», – сказал телеведущий.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что прививку от коронавируса сделали уже более 3 тыс. москвичей. 

    В четверг Минздрав заявил, что все российские регионы получили первые пробные партии вакцины против коронавируса «Спутник V», выпущенные для гражданского оборота. Министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил, кому не следует прививаться от коронавируса. 

    9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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