Мурашко объяснил, кому не следует прививаться от коронавируса

Человеку с антителами к новой коронавирусной инфекции нет нужды делать прививку от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Если уже иммунитет сформирован, человек переболел, в этом сезоне вакцинацию проходить не надо», – приводит слова министра РИА «Новости».

Мурашко также сообщил, что в России закончился первый этап поставок вакцины от гриппа.

«Сейчас начинается второй этап поставок вакцин против гриппа», – цитирует Мурашко ТАСС.

Правительство выделило дополнительные 4 млрд рублей на закупку такой вакцины для регионов.

Также министр отметил, что на данный момент не наблюдается дефицита коек для пациентов с коронавирусом, или других трудностей в оказании им медицинской помощи в России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 11 городских поликлиниках началась вакцинация медиков от коронавирусной инфекции.

В четверг Минздрав заявил, что все российские регионы получили первые пробные партии вакцины против коронавируса «Спутник V», выпущенные для гражданского оборота.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.