Карабах опроверг захват Азербайджаном ряда населенных пунктов

Информация Азербайджана о захвате шести населенных пунктов не соответствует действительности, заявили в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Распространенное минобороны Азербайджана информация о том, что якобы азербайджанская армия захватила шесть населенных пунктов, не соответствует действительности. Это очередная информационная провокация азербайджанской пропагандистской машины», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

Ранее руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщил, что вооруженные силы страны заняли ряд сел и стратегических высот в Карабахе.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения заявила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. В Армении также объявлено военное положение.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Армения заявила о готовности применить Су-30СМ в ответ на агрессию в Карабахе.

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне. В Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.

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