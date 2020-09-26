МЧС предупредило об угрозе пожара на трех хуторах в Ростовской области

В Ростовской области пожар охватил 2,4 тыс. квадратных метров сухой травы, огонь может распространиться на населенные пункты, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«В 11.35 Аксайский район, в районе хутора Верхнеподпольный произошло загорание сухой растительности. На момент прибытия первых подразделений происходило горение на трех участках общей площадь. 2400 квадратных метров. Из-за ветра существует угроза населенным пунктам», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В пресс-службе МЧС России добавили, что из-за ветра огонь может распространиться на хутора Рыбацкий и Махин, а также на станицу Ольгинскую. «Силы и средства работают по повышенному третьему рангу», – пояснили в министерстве.

В конце августа в Новосибирске загорелся склад с лакокрасочной продукцией и пластиковыми изделиями, площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. метров.