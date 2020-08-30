Пожар на складе в Новосибирске распространился до 1000 кв. метров

Склад с лакокрасочной продукцией и пластиковыми изделиями горит в Новосибирске на площади 1 тыс. кв. метров, на место следует пожарный поезд, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

«На момент прибытия первого пожарно- спасательного подразделения было установлено, что из здания размером 6 тыс. кв. метров идет дым. Внутри здания горит лакокрасочная камера. Предварительно, площадь горения 1 тыс. кв. метров», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что информация о пожаре на улице Механизаторов, 72 поступила в 17.15 мск.

Напомним, 10 августа в Тракторозаводском районе Волгограда загорелись газовая цистерна и здание газовой заправки. Общая площадь возгорания составила более 1 тыс. кв. метров, так как огонь перекинулся на траву. При этом число пострадавших при пожаре и последующем взрыве на АЗС составило 13 человек.



