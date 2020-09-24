Плющенко ответил штабу Тутберидзе фразой из «Жмурок»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на критику со стороны директора «Самбо-70» Рената Лайшева фразой из фильма Никиты Михалкова «Жмурки».

Плющенко опубликовал в Instagram видео с ответом штабу тренера Этери Тутберидзе.

«Ну если ты видишь, что ситуация накаляется, переведи стрелку на другой день!», – говорится в видео.

«Директору штаба от «бездельника», – подписал пост спортсмен.

Ранее группа Этери Тутберидзе, где тренируется фигуристка Алина Загитова, сообщила в Instagram, что Плющенко якобы хотел пригласить спортсменку в свою группу, однако та ответила отказом.

Утверждается, что жена Плющенко Яна Рудковская написала по данному вопросу Загитовой в личной переписке. После Рудковская подтвердила, что переписка подлинная, но заметила, что она была вырвана из контекста.

До этого фигуристка Алена Косторная рассказала, почему решила перейти из группы Тутберидзе в команду Евгения Плющенко. Кроме того, от Тутберидзе к Плющенко ушла фигуристка Александра Трусова.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД