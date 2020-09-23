Рудковская отреагировала на публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала пост команды тренера Этери Тутберидзе в Instagram, в котором продюсер якобы переманивает фигуристку Алину Загитову в академию Евгения Плющенко.

Супруга Плющенко в интервью «Спорт-Экспресс» подтвердила, что переписка подлинная, но заметила, что она была вырвана из контекста.

«Мы с Алиной друг на друга подписаны и иногда переписываемся... Я не знаю, каким образом в чужие руки попала наша с ней частная переписка. И к кому вообще она попала, кто ей завладел. Надеюсь, это произошло не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном», – заявила Рудковская.

Продюсер упомянула, что у нее есть своя версия всех переписок, но публиковать ее она не будет, поскольку она законопослушный гражданин.

Рудковская отметила, что Загитовой могло бы быть интересно сотрудничество с Плющенко в различных шоу.

«Я написала: если мы нужны, мы открыты. Алина не крепостная, она уже взрослая девочка, совершеннолетняя. С недавних пор ведущая на телевидении. Ни на каких соревнованиях в данный момент не заявлена. Какие вопросы? Жизнь только на фигурном катании не заканчивается, по крайней мере, у меня», – заключила Рудковская.

Ранее группа Этери Тутберидзе, где тренируется Загитова, сообщила в Instagram, что Плющенко хотел пригласить фигуристку в свою группу, однако та ответила отказом.

Ранее чемпионка Европы фигуристка Алена Косторная рассказала, почему решила перейти из группы Этери Тутберидзе в команду Евгения Плющенко. Кроме того, от Тутберидзе к Плющенко ушла фигуристка Александра Трусова.

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