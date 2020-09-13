Косторная раскрыла причины перехода от Тутберидзе к Плющенко

Чемпионка Европы фигуристка Алена Косторная рассказала, почему решила перейти из группы Этери Тутберидзе в команду Евгения Плющенко.

Косторная подтвердила, что «были некоторые проблемы», передает ТАСС.

«Я считаю, спортсмены, как я, как Аня (Щербакова), как Камила (Валиева), не могут кататься с детьми 2010 года. Даже если могут, надо объяснить, что девочки взрослые и они поблажки давать не будут», – сказала 17-летняя фигуристка.

Косторная «сказала тренерам», что и так есть «восемь взрослых спортсменов, сумасшедший темп тренировки, выводить туда же детей надо аккуратно».

«У нас было так – четверым говорили «выходите», это мешало», – заявила она.

Фигуристка сказала, что предлагала «сделать по-другому, иначе, но можно сказать, навстречу» ей «не пошли».

Косторная сообщила, что «приняла решение» о переходе 17 июля. По ее словам, «перед второй тренировкой были проблемы взаимоотношений, понимания». Она «позвонила Розанову» – тренеру группы Плющенко, работавшему прежде с Тутберидзе. На вопрос фигуристки о том, «есть ли возможность», Розанов, по ее словам, «посоветовал подумать еще раз», так как в случае перехода будут «очень большие перемены».

«Через пару дней был еще один звонок, и мы начали как-то организовывать», – сказала Косторная.

Она отметила, что в группе Плющенко тренеры не менее требовательны.

«Наверное, у каждого тренера свой подход, у Этери Георгиевны он свой, у Плющенко свой», – заявила Косторная.

Она считает, что в «новой команде более спокойно, это чувствуется». Как заявила фигуристка, «делали все то же самое, может, где-то даже сильнее ОФП, но если даже что-то не получалось, никто не гнал, не кричал, не ругался».

Косторная рассказала, что Тутберидзе опубликовала в Instagram эмоциональный пост, как только фигуристка ей «позвонила». Косторная напомнила, что отказывалась комментировать ситуацию, хотя ей «никто не запрещал ничего выкладывать».

«Я просто считаю, что если человек ушел, то на это были причины. Никто просто так не уходит, от добра добра не ищут. И вот эти выкладывания в Instagram каких-то постов – это обидно», – сказала спортсменка.

По ее словам, «если уж настолько неймется, ты хочешь выяснить отношения, то лучше все высказать в глаза».

«Потому что, мне кажется, это немного неправильное поведение. Но я не могу никого осуждать», – заявила она.

Напомним, Тутберидзе заявила, что Косторная составила «целый список девочек нон грата», с которыми не желала тренироваться на одной площадке.

Кроме того, от Тутберидзе к Плющенко ушла фигуристка Александра Трусова.

В 2018 году с Тутберидзе перестала работать Евгения Медведева, которая перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.