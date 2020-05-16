Медведева назвала причину ухода от Тутберидзе

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16 мая, суббота  |  Последнее обновление — 20:37  |  vz.ru
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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
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Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

В гонке за вакциной от COVID-19 участвует более сотни медицинских центров по всему мируФото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Участники околонаучной гонки за право спасти человечество от пандемии COVID-19 ведут себя все более напористо. Так, США обвинили китайских хакеров в попытке украсть американские разработки вакцины. Россия ни с кем не ссорится, но есть надежда на появление нашей вакцины уже к сентябрю. Об успехах заявляли фармацевты в Британии, Германии и Израиле. Какие преимущества получит страна, первая создавшая необходимый сейчас всему миру препарат? Подробности...
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Зачем России приписывают жертв от коронавируса

Все случаи коронавируса в России тщательно фиксируются согласно указаниям ВОЗФото: Илья Питалев/РИА Новости
Низкая смертность от коронавируса – ключевой критерий оценки успешности борьбы страны с эпидемией. По этому показателю Россия существенно опережает другие страны. В ответ в западных и антироссийских СМИ началась кампания по дискредитации достижений отечественной медицины с заголовками типа «Почему коронавирус не убил больше русских». Какова на самом деле статистика по умершим в России? Подробности...
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На Украине созревают условия для возвращения Львова Польше

Всего сто лет назад Львов был польским городомФото: общественное достояние
Незначительная, казалось бы, спортивная новость вызвала много шуму на Украине. Малоизвестный волейбольный клуб из Львова подал заявку на участие не в украинском, а в польском чемпионате. «Давайте вернем Львов в Польшу хотя бы в волейболе», уже заявляют в Варшаве. И, возможно, перед нами только начало большого и очень важного политического процесса. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина в этом раскладе может оказаться ненужной никому, кроме России. Подробности...
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Неужели мы не доросли до электронного голосования?

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
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Капутобесие

Алексей Алешковский, сценарист
Фашизм вырастает из мистического брака высоколобых идиотов с кровожадными дегенератами. Путь от благородных порывов Майдана до сожжения людей в Одессе и открытия памятников эсэсовцам был недолог. Подробности...
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      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
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              Медведева назвала причину ухода от Тутберидзе

                 16 мая 2020, 20:10
              Фото: Станислав Красильников/ТАСС
              Текст: Алексей Дегтярев

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              Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру, поскольку после его тренировок она «полюбила катание».

              «Я люблю прыжки, поэтому и выступаю в одиночном. Но в то же время, особенно с тех пор, как я начала тренироваться с Брайаном Орсером, я полюбила катание. Как вкладывать душу в свое катание. Возможно, это даже сложнее, чем прыжки, но я их тоже люблю. Когда я решила поменять все, Брайан был единственным вариантом», – сказала Медведева в ходе общения с чемпионом Европы Флорана Амодио, передает Sport24.

              Она отметила, что переезд в Канаду дался ей тяжело. Фигуристка пояснила, что ей сложно было общаться на английском каждый день.

              «Мой мозг был истощен, но я привыкла быстро – за пару недель», – сказала она.

              Медведева перестала работать с российским тренером Этери Тутберидзе с 2018 года, где тренировалась с 2007 года.

              В начале мая стало известно, что фигуристка Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Позднее олимпийский чемпион подтвердил, что бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова решила перейти в его тренерскую группу. Этери Тутберидзе в этой связи отметила, что привыкнуть к уходам спортсменов невозможно.


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