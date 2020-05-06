Плющенко подтвердил переход Трусовой в его тренерскую группу

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова решила перейти в его тренерскую группу от Этери Тутберидзе.

«Процесс начался, готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу. Все мы на самоизоляции, но сейчас время переходов, мы все делаем официально, как должно быть. Считаю, что Саше за столько лет, что они катались в «Самбо-70», нужно правильно пообщаться с руководством и тренером. Жизнь такая штука, что спортсмен иногда переходит к другому тренеру, считаю, это нормально», – заявил Плющенко ТАСС.

«Думаю, что у нас все получится, и мы добьемся очень хороших и высоких результатов. Цели у нас есть, и они очень серьезные. Ждем, когда сможем приступить к тренировкам, все соскучились по льду. Мне не терпится как можно быстрее начать работу с Сашей», – отметил фигурист.

Кроме того, специалист группы Тутберидзе Сергей Розанов продолжит работу в академии Плющенко. С Тутберидзе он работал с 2018 года.

«Также ко мне перешел Сергей Розанов, будем работать в одной команде. Сережа очень серьезный специалист, он сделал огромную работу со спортсменами, и я очень рад такому взвешенному и правильному решению с его стороны. И как я говорил ранее, академия Плющенко будет развиваться и скоро покажет олимпийских чемпионов», – добавил Плющенко.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что переход связан с недовольством 15-летней Трусовой своим положением и отсутствием должного внимания в группе Тутберидзе.