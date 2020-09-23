Плющенко ответил на обвинения в попытках переманить Загитову

Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко ответил на обвинения в переманивании фигуристки Алины Загитовой в свою академию.

«Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия?!!!!!!!» – написал Плющенко в «сториз» в Instagram.

Ранее группа Этери Тутберидзе, где тренируется Загитова, сообщила в Instagram, что Плющенко хотел пригласить фигуристку в свою группу, однако та ответила отказом. Утверждается, что Яна Рудковская написала по данному вопросу Загитовой в личной переписке.

Супруга Плющенко подтвердила, что переписка подлинная, но заметила, что она была вырвана из контекста.

Напомним, ранее чемпионка Европы фигуристка Алена Косторная рассказала, почему решила перейти из группы Этери Тутберидзе в команду Евгения Плющенко. Кроме того, от Тутберидзе к Плющенко ушла фигуристка Александра Трусова.

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