Силовики в Минске применили водометы для разгона протестующих

В Минске силовики применили водометы для разгона участников акций протеста против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Два водомета в районе стелы «Минск – город-герой» поливают водой, предположительно, с краской, передает ТАСС.

Сообщается, что два водомета силовики применили на улице Мельникайте. Протестующие разбегаются, их догоняют силовики, ближайшие улицы перекрыты.

Примерно полторы-две тысячи протестующих ранее заняли площадь перед входом в музей у стелы. Силовики оттеснили собравшихся на проезжую часть проспекта Победителей. Площадь оцепили военные, движение перекрыто.

Несколько тысяч митингующих собрались на проспекте Победителей. Туда спешно стянули внутренние войска, спецтехнику, автозаки, машины с колючей проволокой и автомобили скорой помощи. В центре столицы плохо работает мобильный интернет.

Начались задержания. По предварительным данным, речь идет по меньшей мере о десяти задержанных, передает «Интерфакс».

Силовики распылили перцовый газ, когда протестующие попытались отбить одного из своих, передает РИА «Новости».

Напомним, в Минске оппозиция начала собираться для участия в акциях протеста, группы активистов пока немногочисленны и находятся в разных районах города.

В среду Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске – официальной резиденции главы государства. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также Лукашенко не признали президентом республики в Германии и Польше.

Бывший кандидат на пост главы белорусского государства Светлана Тихановская в день инаугурации президента республики заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Оппозиция Белоруссии планирует провести бессрочную акцию протеста после инаугурации Лукашенко.