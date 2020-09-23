Оппозиция в Минске вышла на акции протеста

В Минске оппозиция начала собираться для участия в акциях протеста, группы активистов пока немногочисленны и находятся в разных районах города.

В районе улицы Скорины рядом с Минской кольцевой автодорогой собрались группы по несколько десятков человек, передает РИА «Новости». Они несут с собой бело-красно-белые флаги.

Также несколько групп замечены у здания Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники, на улице Притыцкого и нескольких участках проспекта Дзержинского.

В среду президент Белоруссии Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске – официальной резиденции главы государства. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также Лукашенко не признали президентом республики в Германии.

Напомним, Лукашенко был избран президентом 9 августа, по итогам голосования он набрал 80,1% голосов. После этого по всей Белоруссии начались массовые протестные акции. Он заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

Лукашенко руководит Белоруссией более 26 лет, нынешний президентский срок для него – шестой подряд.