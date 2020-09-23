Дегтярев заявил о сохранении федерального финансирования социально значимых строек

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в заседании Совета при полпреде президента в ДФО во Владивостоке.

В повестку заседания под руководством вице-премьера – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева вошли вопросы исполнения поручений главы российского правительства по итогам поездки в дальневосточные регионы в августе этого года, реализация планов социального развития центров экономического роста на территории ДФО, а также подготовка коммунальных объектов, организаций социальной сферы и жилого фонда к предстоящему отопительному сезону, передает сообщает АмурПресс.

В Хабаровском крае в этом году планом развития центров экономического роста предусмотрены 16 объектов строительства, мероприятия по благоустройству дворовых территорий и закупке оборудования. На эти цели в федеральном бюджете было заложено 3,1 млрд рублей, однако использовано на сегодняшний день 28,6% от этой суммы.

Определены наиболее важные объекты, строительство которых по тем или иным причинам затягивается. Так, по межрайонному онкологическому диспансеру в Комсомольске-на-Амуре требуется существенная доработка проектно-сметной документации и уточнение окончательной сметной стоимости объекта. По третьей и четвертой очереди регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре – нужны изменения в проектно-сметную документацию с учетом проектирования дороги, благоустройства территории и внутренней отделки здания. По противотуберкулезному диспансер в Хабаровске – корректируется проектно-сметная документация, заключение госэкспертизы по ней ожидается к середине октября. Лечебный корпус центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре – с учетом переработки проекта, нехватки трудовых ресурсов у подрядчика и сложностей с завозом строительных материалов предложено перенести ввод в эксплуатацию на 2022 год.

«Удалось сохранить финансирование и перенести деньги на следующий год. Был риск, что средства будут потеряны. Юрий Петрович Трутнев поддержал нашу просьбу», – отметил врио губернатора Хабаровского края.

Дегтярев также подчеркнул, что все обязательства по ремонту дорожной сети, благоустройству дворов и детским площадкам в Комсомольске-на-Амуре в этом году удается выполнить в срок. То же самое касается инфраструктуры, создаваемой в рамках программы «Дальневосточный гектар».

Врио главы региона назвал недопустимыми ситуации, когда строители получают финансирование по госконтрактам, вовремя не завершают возведение полученных им объектов, но при этом параллельно ведут судебные тяжбы с правительством края.

По итогам заседания Совета при полпреде Генеральной прокуратуре и правоохранительным органам дано поручение проверить деятельность подрядных организаций, которые затягивают ввод в эксплуатацию социально значимых объектов в крае.